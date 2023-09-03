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وفد عسكرى روسى يبحث فى بوركينا فاسو آفاق التعاون التقنى بين البلدين

9/3/2023 9:19:55 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل رئيس المرحلة الانتقالية فى بوركينا فاسو إبراهيم تراورى وفدا عسكريا روسيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف.

وأشارت تقارير إخبارية من بوركينا فاسو - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أن الجانبين بحثا حالة وآفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأضافت أنه تم بحث القضايا التي ناقشها رئيسا روسيا وبوركينا فاسو أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورج في أواخر يوليو الماضي.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي دعم بلاده لسلطات الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو وشعبها في شتى مجالات التطور.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، توقع أن يساعد إعادة افتتاح السفارة الروسية فى بوركينا فاسو على تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس الروسى - فى اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراورى ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إننا نولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع بوركينا فاسو ولذلك قررنا إعادة فتح السفارة الروسية التى كانت مغلقة منذ عام 1992".

وأضاف بوتين "أنا متأكد من أن عمل السفارة الروسية سيعطى دفعة إضافية لتنمية علاقاتنا".


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