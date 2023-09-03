



قال سكوت مكافي قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا المعني بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إجراءات المحكمة في قضية التدخل في انتخابات جورجيا ضد ترامب و18 آخرين سيتم بثها على التلفزيونات على الهواء مباشرة.

وبحسب شبكة ايه بي سي، قال مكافي خلال جلسة الاستماع: "لقد قمنا ببث مباشر لجميع إجراءاتنا الرئيسية على قناة يوتيوب المقدمة من مقاطعة فولتون، وكانت خطتنا هي القيام بذلك في هذه القضية أيضًا".

ووافق القاضي في وقت سابق، على أمرين يسمحان بالتصوير الفوتوجرافي الثابت وتصوير الفيديو للإجراءات، وبينما من المقرر أن تنتهي هذه الأوامر في 8 سبتمبر، قال مكافي إنه يخطط لتمديد الترتيب بزيادات مدتها ستة أشهر لتغطية المحاكمة.

وقال عن هذا الترتيب: "سيتعين علينا تسوية كل هذا، ويبدو أننا قد نحصل على الكثير من التمديد".

وفي أمر منفصل صدر يوم الخميس، سمحت المحكمة أيضًا باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في قاعة المحكمة أثناء المحاكمة، وجاء في الأمر "يسمح بموجب هذا لجميع الأطراف والمشاهدين باستخدام أجهزة التسجيل... أو لأغراض غير التسجيل طوال مدة هذه القضية".

وأوضح مكافي أنه يمكن للحاضرين في المحكمة استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول للتواصل في قاعة المحكمة، ومع ذلك، فإن تسجيل المحاكمة نفسها سيقتصر على التغطية التلفزيونية والبث المباشر.

ووجهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام واسعة النطاق بالابتزاز لمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، ويقول الرئيس السابق إن أفعاله لم تكن غير قانونية وأن التحقيق له دوافع سياسية.