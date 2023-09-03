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بايدن: تحدثت هاتفيا مع زعيم الجمهوريين ولست قلقا على صحته

9/3/2023 9:19:55 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه غير قلق بشأن قدرة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أداء وظيفته، بعد يوم واحد من تجمد الأخير خلال حدث عام في كنتاكي.

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع ماكونيل عبر الهاتف، معتبرا أن
مشكلات ماكونيل لم تكن غير عادية بالنظر إلى إصابته بارتجاج في
الدماغ في وقت سابق من هذا العام.

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن قدرة ماكونيل على القيام بعمله، قال بايدن: "لا، لا أشعر بذلك".

وعمل بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر، مع ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، لعقود من الزمن، يعود تاريخها إلى الفترة التي قضياها معا في مجلس الشيوخ.

ويوم الأربعاء، تجمد ماكونيل للمرة الثانية خلال أسابيع
أثناء حديثه مع الصحفيين، وقال مساعدوه إنه كان مجرد دوار.




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