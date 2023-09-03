



أصدر مكتب السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانا من الطبيب المعالج في الكابيتول بعد حادثة اثارت القلق عندما بدا وكأنه تجمد لمدة نصف دقيقة أثناء الرد على أسئلة المراسلين.

قال الدكتور بريان بي موناهان إنه تشاور مع ماكونيل وتحدث أيضًا مع فريق ماكونيل الطبي للأعصاب، وأبلغ الزعيم الجمهوري أنه جاهز طبيا لمواصلة جدول أعماله ولم يقل موناهان إنه فحص ماكونيل بنفسه.

وقال موناهان: "بعد تقييم حادثة الأمس، أبلغت السيناتور ماكونيل أن حالته الصحية تسمح له بمواصلة جدول أعماله كما هو مخطط له"، وتابع ان "الدوار العرضي" ليس من غير المألوف خلال التعافي من الارتجاج ويمكن توقعه أيضًا نتيجة للجفاف.

ويأتي إصدار بيان الطبيب وسط بعض الدعوات للشفافية بعد الحادث الثاني من نوعه في غضون أسابيع

ووفقا لشبكة ايه بي سي، أصيب ماكونيل بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع بعد سقوطه في وقت سابق من هذا العام في واشنطن وتم إدخاله إلى المستشفى لعدة أيام وخضع لإعادة تأهيل قبل أن يعود إلى مجلس الشيوخ.

يوم الأربعاء، كان ماكونيل في حدث في ولايته كنتاكي عندما تجمد فجأة على المنصة، وسئل الزعيم الجمهوري عما إذا كان سيرشح نفسه لولاية أخرى في عام 2026 عندما توقف عن التحدث وحدق للأمام لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم اقترب منه مساعدوه، وقال أحدهم للصحفيين إنه يحتاج إلى دقيقة راحة.

كانت هذه هي المرة الثانية خلال عدة أشهر التي أصبح فيها ماكونيل البالغ من العمر 81 عامًا غير مستجيب لفترة مؤقتة أمام الكاميرات، وعزا مكتبه تلك اللحظات إلى الدوار ايضا ولم يقل سوى القليل حتى بيان طبيب الكابيتول مساء امس.

وبعد الحادث، قال أحد مساعدي ماكونيل إن السيناتور يشعر بأنه بخير وسيقوم باستشارة طبيب قبل الحدث التالي كإجراء احترازي.







