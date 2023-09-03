

وأضافت إدارة الانتخابات - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليونين 4961 مواطنا، مشيرة إلى أن عملية التصويت تسير بسلاسة في مراكز الاقتراع البالغ عددها 1264 مركزا.



وأشار الراديو إلى أنه من المتوقع أن يدلي أكثر من 2.7 مليون مواطن بأصواتهم في هذه الانتخابات.. موضحا أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك ستبدأ عملية فرز الأصوات.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية السنغافورية ثلاثة مرشحون وهم "نج كوك سونج" كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق "ثارمان شانموجاراتنام"، و"تان كين ليان" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".



يشار إلى أن رئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.. وحليمة البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولي المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.



