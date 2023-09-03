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رابطة الأندية تخطر المصرى بخوض مبارياته على برج العرب فى الموسم الجديد

9/3/2023 9:19:54 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى النادى المصرى إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بخوض مبارياته فى الموسم الجديد 2023-2024 على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المصرى قد وصل صباح السبت الماضى إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية فى اليوم الأول بصالة الجيم فى مقر الإقامة.

وتضم بعثة
المصرى
35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجارى، و3 و4 و8 سبتمبر.
ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

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