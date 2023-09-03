رابطة الأندية تخطر المصرى بخوض مبارياته على برج العرب فى الموسم الجديد
التاريخ
9/3/2023 9:19:54 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى النادى المصرى إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بخوض مبارياته فى الموسم الجديد 2023-2024 على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وكان المصرى قد وصل صباح السبت الماضى إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية فى اليوم الأول بصالة الجيم فى مقر الإقامة. وتضم بعثة
المصرى
35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجارى، و3 و4 و8 سبتمبر.
ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.
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