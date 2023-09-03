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بيراميدز يواجه ألتينوردو التركى السبت فى ثالث ودياته بمعسكر أنطاليا

9/3/2023 9:19:53 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ثالث مبارياته الودية فى معسكر تركيا مساء السبت، عندما يلتقى مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركى على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركى إلى مدينة بوردور التى يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.



المباراة ستقام فى الخامسة والنصف من مساء غد السبت على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التى تشهد معسكر بيراميدز الإعدادى.



وسبق
لبيراميدز تحقيق الفوز فى وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصى بنتيجة 8 / 0 ، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة 7 / 0.



من ناحية أخرى قال رمضان صبحى، لاعب نادى بيراميدز، إن
هدفنا فى البطولات التى نشارك أو ننافس بها فى الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، هو الحصول على اللقب.



وتحدث رمضان صبحى، فى تصريحات لموقع بيراميدز: "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، لكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهما جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي".



وأضاف رمضان صبحي: "هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".



وتابع : "الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وإدارة مميزة، وهناك حالة من التميز في كل القرارات، ينقص الفريق فقط تحقيق بطولة، ومن وجهة نظري النادي يستحق أن يكون في مكانة أفضل باللاعبين والإمكانيات الموجودة".







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