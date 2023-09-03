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موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية

9/3/2023 9:19:53 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب
إثيوبيا
فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

حسم منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.


موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.


القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عبر شبكة قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


طاقم تحكيم جابونى لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه
كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.


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