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الزمالك يبدأ فترة الإعداد الجديدة بتدريب صباحى

9/3/2023 9:19:53 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعدادا للموسم الكروى الجديد.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المران الأول صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من
4 سبتمبر الجارى فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وحدد الجهاز الفنى يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر فى تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية فى الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفنى والطبى قبل بدء فترة الإعداد.

وأبلغ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية، رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائى، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.


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