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أحمد الساهر والجارحى يقتربان من الانضمام للتشكيل الجديد للجنة الحكام

9/3/2023 9:19:52 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى من التواجد ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالى فيتور بيريرا فى الموسم الجديد، حيث سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة استقالة الثنائى توفيق السيد المسئول عن التعيينات وأيمن دجيش المسئول عن الحكام المساعدين من اللجنة، بينما تواجد الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى فى المعسكرات المقامة حاليا استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى أخطرت
لجنة الحكام
الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.
وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".
أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.
وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

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