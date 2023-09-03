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Indiana Jones لهاريسون فورد يحقق 381 مليون دولار عالميا

9/3/2023 9:19:51 AM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الممثل العالمى هاريسون فورد الجديد Indiana Jones and the Dial of Destiny ، إيرادات وصلت إلى 381 مليونًا و6 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضى.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 174 مليونًا و146 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و206 ملايين و859 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و34 دقيقة.

وتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، العمل من إنتاج شركتى Disney وLucasfilm

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

ويدور فيلم
Indiana Jones and The Dial of Destiny فى خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بنحو 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة "Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.



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