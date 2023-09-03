طريقة عمل البطاطس الحارة بمكونات خفيفة وطعم لذيذ

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات وسط

1 حزمة من الكزبرة الخضراء

2فلفل أحمر حار أو عادي

2فلفل أخضر حار

ملح

كمون

كزبرة جافة

2عصير ليمون

في البداية قومي بغسل البطاطس وتقشيرها



قومى بتحضير وعاء مناسب به كمية كبيرة من الزيت

ثم ضعى البطاطس في زيت غزيرللقلى حتي تحصلين على اللون الذهبي





تترك في مصفاة حتي نتخلص من الزيت الزيادة

افرمى الكزبرة والفلفل في الكبة بطريقة جيدة

ثم يضاف الملح والكمون

والكزبرة

الجافة

يوضع الخليط في طاسة على النار و يقلب مع الزيت حتي يتجانس جميع المكونات



ثم يضاف البطاطس وتقلب بشكل جيد

ثم يضاف عصير الليمون و نطفي النار، وتقلب بشكل جيد

في حالة إذا كان

حجم البطاطس كبير يفضل أن تغلى في الماء على النار قبل القلي.

يمكن أن تقدم بجانب وجبات على سفرتك أو يمكن أن تقدم بمفردها وتناولها مع بعض المشروبات المفضلة لديكِ



