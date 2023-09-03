طريقة عمل البطاطس الحارة بمكونات خفيفة وطعم لذيذ
التاريخ
9/3/2023 9:19:50 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر البطاطس الحارة من الأكلات اللبنانية اللذيذة سهلة وسرعة التحضير التي يمكن تناولها في مطبخك بمكونات خفيفة غير مكلفة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عم البطاطس الحارة على طريقة الشيف مي صيام، وتعتبرهذه الوجبة الخفيفة من المقبلات أو يمكن تناولها بمفردها فهي من الوجبات المشبعة
البطاطس اللبنانية طريقة عمل البطاطس الحارة: المكونات:
2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات وسط
1 حزمة من الكزبرة الخضراء
2فلفل أحمر حار أو عادي
2فلفل أخضر حار
ملح
كمون
كزبرة جافة
2عصير ليمون طريقة تحضير البطاطس الحارة :
في البداية قومي بغسل البطاطس وتقشيرها
قومى بتحضير وعاء مناسب به كمية كبيرة من الزيت
ثم ضعى البطاطس في زيت غزيرللقلى حتي تحصلين على اللون الذهبي
تترك في مصفاة حتي نتخلص من الزيت الزيادة
افرمى الكزبرة والفلفل في الكبة بطريقة جيدة
ثم يضاف الملح والكمون
والكزبرة
الجافة
يوضع الخليط في طاسة على النار و يقلب مع الزيت حتي يتجانس جميع المكونات
ثم يضاف البطاطس وتقلب بشكل جيد
ثم يضاف عصير الليمون و نطفي النار، وتقلب بشكل جيد ملحوظة:
في حالة إذا كان
حجم البطاطس كبير يفضل أن تغلى في الماء على النار قبل القلي.
يمكن أن تقدم بجانب وجبات على سفرتك أو يمكن أن تقدم بمفردها وتناولها مع بعض المشروبات المفضلة لديكِ
البطاطس الحارة
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