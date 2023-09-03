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اشترى ووفرى.. نصائح تساعدك على التوفير أثناء التسوق

9/3/2023 9:19:49 AM
(MENAFN- Youm7) أحيانا تذهب بعض السيدات للتسوق ، فتشترى العديد
من المواد والسلع
ثم تكتشف أنها لا تحتاجها، وفيما يلى نقدم بعض النصائح للتسوق وتوفير المال
، وفقاً لموقع "bankrate".


طرق لتوفير المال:

يجب وضع وجبات الأسبوع وعمل خطة لذلك لمنع شراء المواد الغذائية التي لا يتم الاحتياج إليها، ويمكن تجنب هدر المال الزائد عن طريق الذهاب إلى متجر البقالة بقائمة عليها ما تم تخطيطه لطلبات الأسبوع، ولهذا يجب أن يتم أخذ قرار عن الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة التي سيتم تناولها خلال الأسبوع


التسوق

التسوق بشكل منفرد:

يعتبر الشراء بشكل جماعى ومندفع هو أكثر العادات ذات تكلفة عالية، مثل التسوق مع الأطفال أو الشريك، والأفضل الذهاب للتسوق منفردة للتركيز في الأشياء التى سيتم شراؤها.


التسوق في أكثر أيام الأسبوع هدوءا:

من السهل أن يكون للناس أثر سلبى على عملية الشراء، فقد يكون المتجر مزدحما ومن الصعب عندها إلقاء نظرة على المنتجات ورؤية العلامة التجارية المرغوب بها، ولهذا يفضل الذهاب للأوقات التي يكون المتجر فيها غير مزدحم لتكون عملية الشراء أكثر راحة وحكمة.


التسوق

استبدال قطع اللحوم بخيارات أرخص:

يمكن للسيدة عند التسوق أن تشترى بعض المنتجات الرخيصة نسبيًا مثل الدجاج المفروم والديك الرومى المفروم بدل من اللحم المفروم، ليكون أقل تكلفة.

احضرى الآلة الحاسبة إلى المتجر:

من السهل لستخدام الآلة الحاسبة من على الهاتف المحمول، لمعرفة تكاليف المشتريات عند الذهاب للتسوق من البقالة، مما يجعل من السهل معرفة قيمة المبلغ ومعرفة الرصيد، مع كيفية أتخاذ قرار بشأن منتج يمكن شراؤه أم لا.

التسوق بمعدة ممتلئة:

من المعتاد عند التوجه للتسوق في متاجر البقالة، أن يشعر الكثير بالجوع، مما يجعل البعض يسرف في الإنفاق، لأن عند الشعور بالجوع يتم شراء منتجات لا يحتاجها الشخص، ولهذا يفضل تناول وجبة خفيفة قبل التوجه إلى المتجر حتى لا يتم التركيز على الجوع.



التسوق

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