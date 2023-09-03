اشترى ووفرى.. نصائح تساعدك على التوفير أثناء التسوق





يجب وضع وجبات الأسبوع وعمل خطة لذلك لمنع شراء المواد الغذائية التي لا يتم الاحتياج إليها، ويمكن تجنب هدر المال الزائد عن طريق الذهاب إلى متجر البقالة بقائمة عليها ما تم تخطيطه لطلبات الأسبوع، ولهذا يجب أن يتم أخذ قرار عن الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة التي سيتم تناولها خلال الأسبوع



التسوق



يعتبر الشراء بشكل جماعى ومندفع هو أكثر العادات ذات تكلفة عالية، مثل التسوق مع الأطفال أو الشريك، والأفضل الذهاب للتسوق منفردة للتركيز في الأشياء التى سيتم شراؤها.





من السهل أن يكون للناس أثر سلبى على عملية الشراء، فقد يكون المتجر مزدحما ومن الصعب عندها إلقاء نظرة على المنتجات ورؤية العلامة التجارية المرغوب بها، ولهذا يفضل الذهاب للأوقات التي يكون المتجر فيها غير مزدحم لتكون عملية الشراء أكثر راحة وحكمة.



التسوق

يمكن للسيدة عند التسوق أن تشترى بعض المنتجات الرخيصة نسبيًا مثل الدجاج المفروم والديك الرومى المفروم بدل من اللحم المفروم، ليكون أقل تكلفة.

من السهل لستخدام الآلة الحاسبة من على الهاتف المحمول، لمعرفة تكاليف المشتريات عند الذهاب للتسوق من البقالة، مما يجعل من السهل معرفة قيمة المبلغ ومعرفة الرصيد، مع كيفية أتخاذ قرار بشأن منتج يمكن شراؤه أم لا.

من المعتاد عند التوجه للتسوق في متاجر البقالة، أن يشعر الكثير بالجوع، مما يجعل البعض يسرف في الإنفاق، لأن عند الشعور بالجوع يتم شراء منتجات لا يحتاجها الشخص، ولهذا يفضل تناول وجبة خفيفة قبل التوجه إلى المتجر حتى لا يتم التركيز على الجوع.