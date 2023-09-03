اشترى ووفرى.. نصائح تساعدك على التوفير أثناء التسوق

اشترى ووفرى.. نصائح تساعدك على التوفير أثناء التسوق
التاريخ
9/3/2023 9:19:49 AM
(MENAFN- Youm7) أحيانا تذهب بعض السيدات للتسوق ، فتشترى العديد
من المواد والسلع
ثم تكتشف أنها لا تحتاجها، وفيما يلى نقدم بعض النصائح للتسوق وتوفير المال
، وفقاً لموقع "bankrate".
طرق لتوفير المال:
يجب وضع وجبات الأسبوع وعمل خطة لذلك لمنع شراء المواد الغذائية التي لا يتم الاحتياج إليها، ويمكن تجنب هدر المال الزائد عن طريق الذهاب إلى متجر البقالة بقائمة عليها ما تم تخطيطه لطلبات الأسبوع، ولهذا يجب أن يتم أخذ قرار عن الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة التي سيتم تناولها خلال الأسبوع
التسوق بشكل منفرد:
التسوق
يعتبر الشراء بشكل جماعى ومندفع هو أكثر العادات ذات تكلفة عالية، مثل التسوق مع الأطفال أو الشريك، والأفضل الذهاب للتسوق منفردة للتركيز في الأشياء التى سيتم شراؤها.
التسوق في أكثر أيام الأسبوع هدوءا:
من السهل أن يكون للناس أثر سلبى على عملية الشراء، فقد يكون المتجر مزدحما ومن الصعب عندها إلقاء نظرة على المنتجات ورؤية العلامة التجارية المرغوب بها، ولهذا يفضل الذهاب للأوقات التي يكون المتجر فيها غير مزدحم لتكون عملية الشراء أكثر راحة وحكمة.
استبدال قطع اللحوم بخيارات أرخص:
التسوق
يمكن للسيدة عند التسوق أن تشترى بعض المنتجات الرخيصة نسبيًا مثل الدجاج المفروم والديك الرومى المفروم بدل من اللحم المفروم، ليكون أقل تكلفة. احضرى الآلة الحاسبة إلى المتجر:
من السهل لستخدام الآلة الحاسبة من على الهاتف المحمول، لمعرفة تكاليف المشتريات عند الذهاب للتسوق من البقالة، مما يجعل من السهل معرفة قيمة المبلغ ومعرفة الرصيد، مع كيفية أتخاذ قرار بشأن منتج يمكن شراؤه أم لا. التسوق بمعدة ممتلئة:
من المعتاد عند التوجه للتسوق في متاجر البقالة، أن يشعر الكثير بالجوع، مما يجعل البعض يسرف في الإنفاق، لأن عند الشعور بالجوع يتم شراء منتجات لا يحتاجها الشخص، ولهذا يفضل تناول وجبة خفيفة قبل التوجه إلى المتجر حتى لا يتم التركيز على الجوع.
التسوق
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