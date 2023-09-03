ربما نصادف أشخاصا لا يعشقون الدراسة ولا يميلون للذهاب إلى المدرسة، على عكس آخرين يعشقون الدراسة والمدرسة والتجمعات

مع الأصدقاء خلال اليوم الدراسي، ووفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج، يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية من خلال علم الأبراج أبرز مواليد الأبراج العاشقة للمدرسة .





برج الحمل من الأبراج المتفوقة القادرة على تجديد السعي بشكل جديد نحو الحصول على كل ما هو أفضل، نجد أن برج الحمل يجيد القراءة بشكل كبير جدًا والكتابة، تعتبر من مهاراته الشخصية، بالرغم من أنه شخص هادئ لكنه يحن للذكريات وينتظر الدراسة لرؤية أصدقائه



يتصف مولود برج الأسد بعدد كبير من الصفات الإيجابية، شخصية اجتماعية ودودة تجيد تكوين العلاقات، لذا يمكن أن يستعد للدراسة من أجل مقابلة أصدقائه واللعب واللهو معهم، إلى جانب حبه الشديد للقراءة والكتابة .

يتصف برج العذرا بالنظام والترتيب وحسن الاختيار، صاحب هدف وقرار، يأخذ من المدرسة خطوة للوصول إلى تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى أنه محبوب وقوي في الدراسة لأنه متفوق دراسيًا بشكل كبير جدًا ومتعاون مع الأصدقاء.

هادئ طيب القلب كثير العطاء كل هذه الصفات يمتاز بها مولود برج الحوت، أيضًا هو من الشخصيات التي تنظر الدراسة على نار، فمولود الحوت يعتبر الدراسة

في الجامعة أو المدرسة هي منفذ له للاطلاع على العالم الخارجي ومقابلة أصدقائه وضع الخطط من جديد لاستقبال العام الجديد، لذا نجده مثقف بقدر كبير ملم

لكميات كبيرة من المعلومات في كافة المجالات.











