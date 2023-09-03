أسد وحمل وحوت أبراج عاشقة للدراسة .. منتظرين المدارس على نار
التاريخ
9/3/2023 9:19:49 AM
(MENAFN- Youm7)
ربما نصادف أشخاصا لا يعشقون الدراسة ولا يميلون للذهاب إلى المدرسة، على عكس آخرين يعشقون الدراسة والمدرسة والتجمعات
مع الأصدقاء خلال اليوم الدراسي، ووفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج، يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية من خلال علم الأبراج أبرز مواليد الأبراج العاشقة للمدرسة .
أبراج عاشقة للدراسة
أبراج عاشقة للدراسة :
برج الحمل:
برج الحمل من الأبراج المتفوقة القادرة على تجديد السعي بشكل جديد نحو الحصول على كل ما هو أفضل، نجد أن برج الحمل يجيد القراءة بشكل كبير جدًا والكتابة، تعتبر من مهاراته الشخصية، بالرغم من أنه شخص هادئ لكنه يحن للذكريات وينتظر الدراسة لرؤية أصدقائه برج الأسد:
برج العذراء:
يتصف مولود برج الأسد بعدد كبير من الصفات الإيجابية، شخصية اجتماعية ودودة تجيد تكوين العلاقات، لذا يمكن أن يستعد للدراسة من أجل مقابلة أصدقائه واللعب واللهو معهم، إلى جانب حبه الشديد للقراءة والكتابة .
يتصف برج العذرا بالنظام والترتيب وحسن الاختيار، صاحب هدف وقرار، يأخذ من المدرسة خطوة للوصول إلى تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى أنه محبوب وقوي في الدراسة لأنه متفوق دراسيًا بشكل كبير جدًا ومتعاون مع الأصدقاء. برج الحوت:
هادئ طيب القلب كثير العطاء كل هذه الصفات يمتاز بها مولود برج الحوت، أيضًا هو من الشخصيات التي تنظر الدراسة على نار، فمولود الحوت يعتبر الدراسة
في الجامعة أو المدرسة هي منفذ له للاطلاع على العالم الخارجي ومقابلة أصدقائه وضع الخطط من جديد لاستقبال العام الجديد، لذا نجده مثقف بقدر كبير ملم
لكميات كبيرة من المعلومات في كافة المجالات.
أبراج تجيد القراءة وتعشق المدرسة
أبراج عاشقة للمدرسة
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