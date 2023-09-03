يوم الأم الكسولة.. 6 حاجات لازم تعمليها فى الويك إند







يجب على الأم أن تسترخى لبعض الوقت حتى تستعيد نشاطها من جديد، كما يساعد ذلك على تحسين حالتها النفسية، ويمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين اليوجا

التى تساعدها على أن تبدو بأفضل حالة نفسية بعد ذلك.

يمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين رياضية مناسبة لها، والتى تساعدها فى الحفاظ على رشاقتها وشعورها بالنشاط والحيوية.





ويمكن أن تستغل هذا اليوم أيضاً فى التنزه مع أصدقائها الذين لم تلتقى بهم منذ فترة طويلة بسبب انشغالها بأمور أسرتها ومنزلها، ما يساعد على تحسين حالتها النفسية.





يمكن أن يصطحبها زوجها مع أطفالهما للتنزه فى إحدى الحدائق الترفيهية لقضاء وقت ممتع معاً، ما يساعد على شعورهم بالسعادة والألفة ويحسن من علاقتهم ببعضهم.





ولأن التسوق من الأنشطة التى تحسن الحالة المزاجية للمرأة، يمكن أن تستغل هذا اليوم فى التسوق بالمحلات التجارية وشراء بعض الملابس والإكسسوارات حتى تحسن من إطلالتها اليومية وتزداد ثقتها بنفسها.





ويمكن أن تذهب لصالون تجميل لتحصل على إطلالة مختلفة سواء صبغ شعرها بلون آخر أو تحصل على تسريحة مختلفة ومناسبة لها، حتى تزداد ثقتها بنفسها وتشعر بالسعادة.