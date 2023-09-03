يوم الأم الكسولة.. 6 حاجات لازم تعمليها فى الويك إند

يوم الأم الكسولة.. 6 حاجات لازم تعمليها فى الويك إند
التاريخ
9/3/2023 9:19:49 AM
(MENAFN- Youm7) يعد المنزل بمثابة مملكة المرأة التى تديرها بداية من الاهتمام بنظافة ومذاكرة الأطفال ومشاكلهم حتى ترتيبه وتنظيفه، الأمر الذى يجعلها تشعر بالإرهاق والتعب فى نهاية اليوم، ولذلك تحتاج للشعور بالراحة لبعض الوقت، وبمناسبة يوم الأم الكسولة، وفقاً لما ذكره موقع "daysoftheyear" المتخصص فى الأيام العالمية، نستعرض فى هذا التقرير أنشطة يجب أن تقوم بها المرأة عند الحصول على إجازة من مهام المنزل ليوم واحد.
ليه لازم تاخدى يوم إجازة من شغل البيت؟ الاسترخاء
يجب على الأم أن تسترخى لبعض الوقت حتى تستعيد نشاطها من جديد، كما يساعد ذلك على تحسين حالتها النفسية، ويمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين اليوجا
التى تساعدها على أن تبدو بأفضل حالة نفسية بعد ذلك.
يوم الأم الكسولة ممارسة تمارين رياضية
يمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين رياضية مناسبة لها، والتى تساعدها فى الحفاظ على رشاقتها وشعورها بالنشاط والحيوية.
التنزه مع أصدقائها
ويمكن أن تستغل هذا اليوم أيضاً فى التنزه مع أصدقائها الذين لم تلتقى بهم منذ فترة طويلة بسبب انشغالها بأمور أسرتها ومنزلها، ما يساعد على تحسين حالتها النفسية.
الاسترخاء
التنزه مع أطفالها وزوجها
يمكن أن يصطحبها زوجها مع أطفالهما للتنزه فى إحدى الحدائق الترفيهية لقضاء وقت ممتع معاً، ما يساعد على شعورهم بالسعادة والألفة ويحسن من علاقتهم ببعضهم.
التسوق
ولأن التسوق من الأنشطة التى تحسن الحالة المزاجية للمرأة، يمكن أن تستغل هذا اليوم فى التسوق بالمحلات التجارية وشراء بعض الملابس والإكسسوارات حتى تحسن من إطلالتها اليومية وتزداد ثقتها بنفسها.
التسوق
الذهاب لصالون تجميل
ويمكن أن تذهب لصالون تجميل لتحصل على إطلالة مختلفة سواء صبغ شعرها بلون آخر أو تحصل على تسريحة مختلفة ومناسبة لها، حتى تزداد ثقتها بنفسها وتشعر بالسعادة.
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