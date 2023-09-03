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يوم الأم الكسولة.. 6 حاجات لازم تعمليها فى الويك إند

9/3/2023 9:19:49 AM
(MENAFN- Youm7) يعد المنزل بمثابة مملكة المرأة التى تديرها بداية من الاهتمام بنظافة ومذاكرة الأطفال ومشاكلهم حتى ترتيبه وتنظيفه، الأمر الذى يجعلها تشعر بالإرهاق والتعب فى نهاية اليوم، ولذلك تحتاج للشعور بالراحة لبعض الوقت، وبمناسبة يوم الأم الكسولة، وفقاً لما ذكره موقع "daysoftheyear" المتخصص فى الأيام العالمية، نستعرض فى هذا التقرير أنشطة يجب أن تقوم بها المرأة عند الحصول على إجازة من مهام المنزل ليوم واحد.



ليه لازم تاخدى يوم إجازة من شغل البيت؟ الاسترخاء

يجب على الأم أن تسترخى لبعض الوقت حتى تستعيد نشاطها من جديد، كما يساعد ذلك على تحسين حالتها النفسية، ويمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين اليوجا
التى تساعدها على أن تبدو بأفضل حالة نفسية بعد ذلك.


يوم الأم الكسولة ممارسة تمارين رياضية

يمكن أن تستغل هذا الوقت فى ممارسة تمارين رياضية مناسبة لها، والتى تساعدها فى الحفاظ على رشاقتها وشعورها بالنشاط والحيوية.


التنزه مع أصدقائها

ويمكن أن تستغل هذا اليوم أيضاً فى التنزه مع أصدقائها الذين لم تلتقى بهم منذ فترة طويلة بسبب انشغالها بأمور أسرتها ومنزلها، ما يساعد على تحسين حالتها النفسية.


الاسترخاء


التنزه مع أطفالها وزوجها

يمكن أن يصطحبها زوجها مع أطفالهما للتنزه فى إحدى الحدائق الترفيهية لقضاء وقت ممتع معاً، ما يساعد على شعورهم بالسعادة والألفة ويحسن من علاقتهم ببعضهم.


التسوق

ولأن التسوق من الأنشطة التى تحسن الحالة المزاجية للمرأة، يمكن أن تستغل هذا اليوم فى التسوق بالمحلات التجارية وشراء بعض الملابس والإكسسوارات حتى تحسن من إطلالتها اليومية وتزداد ثقتها بنفسها.


التسوق


الذهاب لصالون تجميل

ويمكن أن تذهب لصالون تجميل لتحصل على إطلالة مختلفة سواء صبغ شعرها بلون آخر أو تحصل على تسريحة مختلفة ومناسبة لها، حتى تزداد ثقتها بنفسها وتشعر بالسعادة.


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