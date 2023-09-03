Monday, 04 September 2023 10:18 GMT

وزير البترول يتابع تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور

9/3/2023 9:19:48 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته للإسكندرية، اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور ، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.



وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% ، أكد "الملا"، أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية
لتنفيذه، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق
بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل أي تحديات
لضمان تنفيذ المراحل الاخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.





اجتماع وزير البترول وقيادات الوزارة






وأشار "الملا"، إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من انتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته .



و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات ومعدلات التنفيذ الحالية والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة
للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.



وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع
الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء الإنتاجي.





وزير البترول يتابع توسعات مصفاة ميدور




وأكد "الملا"، خلال الاجتماع، أهمية
مشروعات رفع كفاءة الأداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .



ووجه الوزير
بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة
بمشروعات ووحدات الشركة
، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة و الاستغلال الامثل للإمكانيات والأصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الأخرى في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للإمكانيات .



ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية وتعظيم استغلال الفرص والامكانيات
المتاحة
والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين ،
و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي ومصادر الطاقة الخضراء.





وزير البترول يتابع مشروعات اموك




و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك
التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية.



كما استعرض
التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الأخير، والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها
وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة ( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد، ومشروع أنظمة الحماية ضد الصواعق، ومنظومة التحول الرقمي ERP ،
وهو ما يسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً إلى ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .





وزير البترول يناقش خطط التوسعات المستقبلية للشركات




أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .











MENAFN03092023000132011024ID1107000356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث