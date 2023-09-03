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روايات البوكر فى الصيف.. لم يصل عليهم أحد رواية عن سوريا فى القرن الـ19

9/3/2023 9:19:44 AM
(MENAFN- Youm7) لم يصل عليهم أحد.. رواية للكاتب السورى خالد خليفة، نرشحها لجمهور الأدب العربى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف ، وفى هذه الرواية يعود "خليفة" بالزمن إلى سوريا في القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين.

صدرت رواية "لم يصل عليهم أحد" للكاتب السورى خالد خليفة، عن هاشيت أنطون / نوفل، عام 2019، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، في دورتها لعام 2020.


رواية لم يصل عليهم أحد


تدور أحداث رواية "لم يصل عليهم أحد" على تخوم مدينة حلب حيث فاض العام 1907 نهر جرف عمرا من الحياة الهانئة على ضفتيه. كان الصديقان "حنا" و"زكريا" في قلعة الملذات، ونجوا من الطوفان، ولكن لم تنج زوجة حنا ولا طفله، ولا ابن زكريا. لم يعد شيء كما كان قبل الطوفان. يدخل حنا دير الرهبان ويتأمل معنى الحياة والموت. وهذه ليست سوى مصائر صغيرة ضمن مصير أكبر لمدينة عاشت فيضانات وزلازل ومجاعات، واستوعبت تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، ترصدها الرواية، مسكونة بثنائية الحب والموت.


الكاتب السورى خالد خليفة

خالد خليفة روائي وسينارست سوري من مواليد حلب، 1964، وله بكالوريوس في الحقوق من جامعة حلب. كتب العديد من السيناريوات التلفزيونية والسينمائية الناجحة ويكتب مقالات في جرائد عربية متنوّعة.

وصلت روايته الثالثة "في مديح الكراهية" (2006) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 وإلى القائمة الطويلة لجائزة الإندبندنت للأدب الأجنبي عام 2013 وترجمت إلى عدة لغات. وصلت روايته الرابعة " لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2014 وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، وصدرت بالإنجليزية.

كما ترشحت النسخة الإنجليزية لروايته "الموت عمل شاق" (2016) لجائزة الكتاب الوطني الأمريكي للأدب المترجم لعام 2019.


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