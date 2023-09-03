روايات البوكر فى الصيف.. لم يصل عليهم أحد رواية عن سوريا فى القرن الـ19
التاريخ
9/3/2023 9:19:44 AM
(MENAFN- Youm7) لم يصل عليهم أحد.. رواية للكاتب السورى خالد خليفة، نرشحها لجمهور الأدب العربى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف ، وفى هذه الرواية يعود "خليفة" بالزمن إلى سوريا في القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين.
صدرت رواية "لم يصل عليهم أحد" للكاتب السورى خالد خليفة، عن هاشيت أنطون / نوفل، عام 2019، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، في دورتها لعام 2020.
رواية لم يصل عليهم أحد
تدور أحداث رواية "لم يصل عليهم أحد" على تخوم مدينة حلب حيث فاض العام 1907 نهر جرف عمرا من الحياة الهانئة على ضفتيه. كان الصديقان "حنا" و"زكريا" في قلعة الملذات، ونجوا من الطوفان، ولكن لم تنج زوجة حنا ولا طفله، ولا ابن زكريا. لم يعد شيء كما كان قبل الطوفان. يدخل حنا دير الرهبان ويتأمل معنى الحياة والموت. وهذه ليست سوى مصائر صغيرة ضمن مصير أكبر لمدينة عاشت فيضانات وزلازل ومجاعات، واستوعبت تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، ترصدها الرواية، مسكونة بثنائية الحب والموت.
الكاتب السورى خالد خليفة
خالد خليفة روائي وسينارست سوري من مواليد حلب، 1964، وله بكالوريوس في الحقوق من جامعة حلب. كتب العديد من السيناريوات التلفزيونية والسينمائية الناجحة ويكتب مقالات في جرائد عربية متنوّعة.
وصلت روايته الثالثة "في مديح الكراهية" (2006) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 وإلى القائمة الطويلة لجائزة الإندبندنت للأدب الأجنبي عام 2013 وترجمت إلى عدة لغات. وصلت روايته الرابعة " لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2014 وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، وصدرت بالإنجليزية.
كما ترشحت النسخة الإنجليزية لروايته "الموت عمل شاق" (2016) لجائزة الكتاب الوطني الأمريكي للأدب المترجم لعام 2019.
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