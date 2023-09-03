ضحايا الذكاء الاصطناعى.. Crank رواية تحارب الإدمان منعها الـ Ai فى المدارس
التاريخ
9/3/2023 9:19:44 AM
(MENAFN- Youm7) كرنك.. رواية للكاتبة إلين هوبكنز، انضمت إلى سلسلة ضحايا الذكاء الاصطناعى ، الذى تم استخدامه فى إحدى مدارس ولاية آيوا الأمريكية، للرقابة على ما يقرأه الطلاب، وقام بحظرها لأنها تتضمن أوصافًا أو مشاهد جنسية.
نشرت رواية كرنك لأول مرة في عام 2004، والتي تتناول الإدمان، وهى مبنية على وقائع من حياة ابنة الكاتبة إلين هوبكنز، وعلى الرغم من أن الرواية مطلوبة للقراءة في العديد من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى العديد من برامج مكافحة المخدرات، إلا أنه تم حظر الرواية في العديد من المواقع بسبب الشكاوى من أن تصوير الكتاب لتعاطي المخدرات، ولغة البالغين، والألفاظ النابية. والمواضيع الجنسية غير مناسبة لبعض القراء.
كرنك رواية عن الادمان
في رواية Crank كان مصدر إلهام الكاتبة إلين هوبكنز هو ابنتها الكبرى، التي "كانت مدمنة على الميثامفيتامين البلوري وقضت عامين في السجن. في عام 2007، كانت ابنتها رصينة لمدة خمس سنوات. اعتبارًا من عام 2017، قالت هوبكنز إن ابنتها كانت نظيفة لمدة أربع سنوات. على الرغم من أن الرواية خيالية وهي "مبنية بشكل فضفاض" على قصة ابنتها، إلا أنها وفقًا لإلين هوبكنز، حقيقة بنسبة 60٪.
رواية كرنك للكاتبة إلين هوبكنز
كانت رواية "كرنك" من أكثر الروايات مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز، وقد حصلت على العديد من الجوائز، أبرزها: تم ترشيحها لجائزة كويلز عام 2005، حصلت على توصية من NYPL للمراهقين، وجائزة شارلوت عام 2005، جائزة إيرا لاختيارات الشباب عام 2005، وجائزة كنتاكي بلوجراس عام 2006، جائزة SSLI للكتاب الشرفي عام 2006، وغيرهم من الجوائز.
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