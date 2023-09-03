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ضحايا الذكاء الاصطناعى.. Crank رواية تحارب الإدمان منعها الـ Ai فى المدارس

9/3/2023 9:19:44 AM
(MENAFN- Youm7) كرنك.. رواية للكاتبة إلين هوبكنز، انضمت إلى سلسلة ضحايا الذكاء الاصطناعى ، الذى تم استخدامه فى إحدى مدارس ولاية آيوا الأمريكية، للرقابة على ما يقرأه الطلاب، وقام بحظرها لأنها تتضمن أوصافًا أو مشاهد جنسية.

نشرت رواية كرنك لأول مرة في عام 2004، والتي تتناول الإدمان، وهى مبنية على وقائع من حياة ابنة الكاتبة إلين هوبكنز، وعلى الرغم من أن الرواية مطلوبة للقراءة في العديد من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى العديد من برامج مكافحة المخدرات، إلا أنه تم حظر الرواية في العديد من المواقع بسبب الشكاوى من أن تصوير الكتاب لتعاطي المخدرات، ولغة البالغين، والألفاظ النابية. والمواضيع الجنسية غير مناسبة لبعض القراء.


كرنك رواية عن الادمان

في رواية Crank كان مصدر إلهام الكاتبة إلين هوبكنز هو ابنتها الكبرى، التي "كانت مدمنة على الميثامفيتامين البلوري وقضت عامين في السجن. في عام 2007، كانت ابنتها رصينة لمدة خمس سنوات. اعتبارًا من عام 2017، قالت هوبكنز إن ابنتها كانت نظيفة لمدة أربع سنوات. على الرغم من أن الرواية خيالية وهي "مبنية بشكل فضفاض" على قصة ابنتها، إلا أنها وفقًا لإلين هوبكنز، حقيقة بنسبة 60٪.


رواية كرنك للكاتبة إلين هوبكنز

كانت رواية "كرنك" من أكثر الروايات مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز، وقد حصلت على العديد من الجوائز، أبرزها: تم ترشيحها لجائزة كويلز عام 2005، حصلت على توصية من NYPL للمراهقين، وجائزة شارلوت عام 2005، جائزة إيرا لاختيارات الشباب عام 2005، وجائزة كنتاكي بلوجراس عام 2006، جائزة SSLI للكتاب الشرفي عام 2006، وغيرهم من الجوائز.


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