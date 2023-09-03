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الأيرلندية إيلين فينى: من المستحيل تجاهل الألم والخسارة عند الكتابة

9/3/2023 9:19:43 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الكاتبة إيلين فينى، كواليس وتفاصيل روايتها "كيف تصنع قاربا" التي وصلت إلى القائمة الطويلة، في جائزة البوكر العالمية ، في دورتها لعام 2023.

وقالت الكاتبة إيلين فينى، خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر العالمية، ونشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المستحيل تجاهل الألم والخسارة عند الكتابة.. وإلى نص الحوار

ما هو شعورك بعد وصول روايتك لجائزة البوكر 2023، وماذا يعني لك الفوز بالجائزة؟

شرف كبير أن يتم ترشيحي. كنت سعيدة جدًا بالرواية، وممتنة للجنة التحكيم لاختيارها. أما بالنسبة للفوز، فأنا حقًا لم أضع هذا الاعتبار في الاعتبار.

هناك أربعة مؤلفين أيرلنديين في القائمة الطويلة البوكر هذا العام ــ أكثر من أي عام سابق ــ وقد زعم بعض المعلقين أنه من الممكن أو كان ينبغي أن يكون هناك أكثر من ذلك. من الواضح أن أيرلندا تتمتع بتقاليد أدبية غنية، ولكن يبدو أن هناك الكثير من الأعمال الخيالية المثيرة التي تخرج من البلاد الآن - لماذا تعتقد أن هذا قد يكون كذلك؟

تعد اللغة والتعبير وعلاقتنا بالتقاليد الشفهية لرواية القصص جزءًا قويًا من ثقافتنا. نحن أمة من رواة القصص، ولدينا تاريخ من المقاومة.

أنا من غرب أيرلندا حيث يوجد تقاليد غنية للقصة والعديد من الأشخاص يتحدثون لغة الغيليج، وهذا ما يحدد إيقاعات عملي. هناك أيضًا تقليد عظيم للدراما. تأسست شركة Druid Theatre في غالواي، وولد توم ميرفي، الكاتب المسرحي الذي أستلهم منه، في المدينة التي كنت أقوم بالتدريس فيها. معظم المدن الأيرلندية لديها كاتب يلهم الجيل القادم. كلير لويز بينيت، وليزا ماكينيرني، ومايك ماكورماك، وألان ماكموناجل يعيشون بالقرب مني. تعيش سالي روني في المقاطعة التالية. هناك صداقة حميمة قوية جدًا بين الكتاب هنا.


إيلين فينى


بالنسبة لي، أنا أتخيل وأعيد تصور هذا المكان باستمرار؛ اقتصادياتها الاجتماعية؛ المشهد الجيوسياسي؛ التقاليد الوثنية مقابل التقاليد المسيحية؛ ثقافات جديدة؛ السلطة ومن يملكها؛ تأثير ما بعد الاستعمار على اللغة والهجرة والطبقة والزراعة. يبدو أن قربنا من البحر ينشط الكتّاب.

بالطبع، تمت مناقشة الكثير حول عقود من نظام الكنيسة القمعي العميق، والهزات الارتدادية التي نتعامل معها، ثقافيًا ونظاميًا. على المستوى العملي، هناك دعم جيد للكتابة الأيرلندية. لدينا ثقافة مجلات أدبية مفعمة بالحيوية، بما في ذلك مجلة The Stinging Fly وBanshee وThe Tangerine. نحن نتحدث عن الكتب كثيرًا، كل شخص أقابله يقرأ كتابًا.

كم من الوقت استغرقت كتابة "كيفية بناء قارب"؟ وما هي طقوس الكتابة لديك؟

استغرقت كتابة الرواية سنوات عديدة، والعديد من المسودات. كنت يائسة لتبسيط الأمر. لقد كتبت الكثير منها بخط اليد، وكما هو الحال مع جميع المشاريع، كان هناك قدر وافر من البحث. ولكن كانت هناك لحظة قلت فيها، إنه خيال، توقف عن القراءة عن القوارب. أنا شخص "ينفجر فجأة في النشاط"، ثم يأخذ قيلولة طويلة. أشبه إلى حد كبير قطتي.

وأين تكتبين بالضبط؟ كيف تبدو مساحة العمل الخاصة بك؟

أعيش مع عائلتي في كوخ صغير محاط بالحقول والجدران الحجرية، وهو المنزل الذي نشأت فيه. هناك مزرعة على الجانب الآخر من الطريق وأنا أنظر من النوافذ كثيرًا. أكتب في المطبخ على مكتبي، أشاهد أبقار المزارع وهي ترعى، أو الغربان وهي تلعب الحجارة، أو المطر - هذا ليس بعيدًا أبدًا. أكتب وظهري إلى الحائط. لكن في النهاية، أكتب في أي مكان. وعندما أشعر بالتوتر، أخرج للنزهة أو أقفز في البحر.

بدأت مسيرتك في الإبداع كشاعرة. ما الذي دفعك إلى الرواية؟

بدأت مسيرتي المهنية في كتابة قصائد مجنونة في مشهد شعري أيرلندي جامح وسياسي بشكل مكثف في العقد الأول من القرن العشرين. لم تقم أيرلندا بإلغاء التعديل الثامن، ولم تحصل على المساواة في الزواج. ومع الكشف عن الانتهاكات المؤسسية، كان الناس يستجيبون في الوقت الحقيقي. كان الشعر يبدو وكأنه شكل قوي وفوري، لكنني شعرت أيضًا بالتوتر الشديد بشأن بعض القضايا التي كنت أكتب عنها.


رواية كيف تصنع قاربا


في عام 2014، مرضت وخلال فترة تعافي طويلة، كتبت روايتي الأولى "كما كنت". لقد كان وقتًا محمومًا في أيرلندا عندما كان الناس يروون قصصًا مروعة على الراديو عن الصدمات الشخصية على أيدي الكنيسة والدولة. ولم يعد الشعر يبدو وكأنه وسيلة مناسبة لتفريغ بعض الصدمات الوطنية المشتركة، وهكذا بدأت الروايات. أحاول مقاومة الشعر عندما أكتب رواية، لكنه يتسرب إلى داخلى. أنا أكتب الآن عبر النماذج، وأعمل حالياً على الانتهاء من مجموعة شعرية جديدة.

خلال مسيرتك المهنية امتهنتى التدريس في مدرسة للبنين. ما مدى استفادتك من هذه التجربة في رواية "كيفية بناء قارب"؟

"إيوين"، والد جيمي في "كيفية بناء قارب"، يتخذ قرارًا بإرسال ابنه "جيمي" إلى مدرسة كاثوليكية للبنين فقط بسبب عدم وجود خيار في المدينة التي يعيشون فيها.

بدأت مسيرتي المهنية كمعلمة في مدرسة للبنين في عام 2000. كان هناك ما مجموعه خمس مدارس ثانوية في المدينة، أربع منها كانت مدارس فردية تدار تحت رعاية رئيس الأساقفة. ولا تزال المدرسة الخامسة، وهي المدرسة الوحيدة المتعددة الطوائف، تحمل اسم رئيس الأساقفة. تم تمويل المدارس الخمس من قبل الدولة ولكن تديرها الطوائف الدينية. ولم تكن أي منها مدارس خاصة. هذا الافتقار إلى الاختيار، واستمرار هيمنة الكنيسة على ثقافة التعليم، ألهمني لإنشاء كلية المسيح الخيالية في الرواية. وأما روايتي – فأنا أكتب ما أعرف – ثم أكذب.

تم وصف "جيمي"، الصبي البالغ من العمر 13 عامًا والذي يقع في قلب القصة، بأنه متنوع الأعصاب من قبل القراء، ومع ذلك لا يمكنك تسميته داخل النص. باعتبارك أحد الوالدين لطفل متنوع الأعصاب، هل كان من المهم أن تقاوم التصنيف لتجنب الصور النمطية، أو التأكد من عدم تحويل جيمي إلى مجرد حالة؟

كان "جيمي" مستوحى من ابني. لقد كان مفرط القراءة عندما كان طفلاً صغيرًا جدًا وهذا حافز للقصة. "جيمي"، بالطبع، كما تفعل الشخصيات، سرعان ما نما ليصبح نفسه. يقول بعض القراء إنه عالم، لكنني لا أوافق على ذلك - أعتقد أن تعبيره المفرط يكذب سذاجة يمكن أن تكون قوية، لكنه يتركه عرضة للخطر.


رواية كيف تصع قاربا للكاتبة إيلين فينى

بالنظر إلى الرواية بأثر رجعي، كان الدافع وراء كتابتي هو القلق الأبوي: هل يمكننا أن نعيش في مجتمع شامل من خلال الاعتراف ببعضنا البعض، وقبول بعضنا البعض دون تفسير للتصنيف؟ هل يمكننا أن نكون متسامحين؟ في الأساس، هل سيكون بخير؟ من المحتمل أن يكون هذا مصدر قلق أساسي لجميع الآباء. ولذلك، كان عدم وضع العلامات اعتبارا هاما. أردت أن تتحدث الرواية عن الانتماء دون الاضطرار إلى التنازل عن هويتنا.

يقيم "جيمي" علاقة مع اثنين من معلميه الذين يقدمون له التوجيه وسط حزنه. تتمحور العديد من الروايات المدرجة في القائمة الطويلة لهذا العام حول آثار الألم والصدمات، والطريقة التي يستجيب بها الناس فرديًا وجماعيًا. ما هو الألم الذي يجمع الناس معًا، وما الذي دفعك لاستكشاف هذا من خلال كتاباتك؟

غالبًا ما يتعرف الناس على الألم في بعضهم البعض دون الحاجة الواضحة للتعبير عنه. مع تطور الشخصيات، أصبح من الواضح أنهم يفهمون بعضهم البعض. أحيانًا ما تكون نتيجة تعطشنا للنجاح الفردي هي فكرة إمكانية تحقيق ذلك دون الحاجة إلى أشخاص آخرين.


إيلين فينى مؤلفة رواية كيف تصع قاربا

عند النظر في الطرق التي نتواصل بها، فإنني مهتمة أيضًا بكيفية أن يؤدي التواصل غير المنتظم والفائت إلى مزيد من العزلة. وهذا له صدى خاص في النساء الذين أكتب عنهم. تبدو شخصياتي النسائية في كثير من الأحيان في حالة من الركود - وهذا على الأرجح يعكس شيئًا جوهريًا بداخلي. من المستحيل عدم مراعاة الألم والخسارة عند الكتابة.

ما هي الرواية التي تقرئينها في الوقت الحالي؟ وهل هناك أي مؤلفين أيرلنديين آخرين تعتقدين أنهم يستحقون المزيد من التقدير؟

أقرأ جميع الروايات الموجودة في القائمة الطويلة لهذا العام. يستحق الشعراء دائمًا المزيد من التقدير، أما بالنسبة للأيرلنديين، فسأبدأ برواية التهويدات السريعة والحفرة لجيس تراينور. يكتب ترينور أفضل القصائد السداسية. أوصي أيضًا بفيكتوريا كينيفيك، وريتا آن هيجنز، ومارتينا إيفانز، ونيثي كاسا، وأوين ديبيردوين، وجين كلارك، وإليانور هوكر، وسارة كلانسي، وليز كويرك. أنا أقرأ أيضًا للشاعر الجامايكي إيشيون هاتشينسون والعمل غير عادي.

هل لديك رواية مفضلة حائزة على جائزة البوكر أو في القائمة القصيرة؟

في السنوات الأخيرة، أحببت The Gathering بقلم آن إنرايت وميلكمان بقلم آنا بيرنز. لقد شعرت بسعادة غامرة عندما فاز دوجلاس ستيوارت، وأعتقد أن شوجي باين كان سياسيًا ببراعة وقرأ في الوقت المناسب. وكانت رواية "الأشجار" لبيرسيفال إيفريت عبقرية.


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