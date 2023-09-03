تم اكتشاف القطع الـ 15 مدفونة داخل صندوق حجري مدفون في الموقع السابق لمعبد تيمبلو مايور، والذي كان في السابق بمثابة مجمع معبد تينوختيتلان، عاصمة إمبراطورية الأزتك وقد دمرت القوات الإسبانية المعبد في عام 1521، وأصبح الموقع الآن موطنًا لكاتدرائية مكسيكو سيتي متروبوليتان، وفقًا لبيان نشره موقع لايف ساينس.

وهناك أربعة عشر من التماثيل الأثرية تصور رجالا، في حين أن أصغر المجموعة تصور امرأة.

جميع التماثيل على طراز

ميزكالا

تتعلق بثقافة أمريكا الوسطى المبكرة التي كانت موجودة في السابق في غيريرو، وهي ولاية في جنوب المكسيك، والتي كانت معروفة بإبداع أشياء تصور البشر، وفقًا لمتحف متروبوليتان للفنون.

ويعتقد الباحثون أن الأزتيك يقدرون تماثيل ميزكالا وربما نهبوا المنحوتات في المعركة، وفقًا للبيان.

وقال عالم الآثار ليوناردو لوبيز لوجان، مدير مشروع تيمبلو مايور فى المكسيك، الذي قاد عملية التنقيب، "هذا يعني أنه عندما أخضع المكسيكيون (الأزتيك) تلك الشعوب، كانت التماثيل بالفعل آثارًا حقيقية، بعضها يزيد عمره عن 1000 عام، من المفترض أنهم كانوا بمثابة تماثيل للعبادة، والتي استولوا عليها كغنيمة حرب."

وقال لوبيز لوجان في البيان: "في منازلهم، اعتاد المكسيكيون على الاحتفاظ بأثمن ممتلكاتهم في صناديق من سعف النخيل، مثل الريش الناعم أو المجوهرات أو الملابس القطنية وإذا رأينا ذلك من تيمبلو مايور... يمكننا أن نتخيل الكهنة وهم يخزنون في هذه "الصناديق الحجرية" الرموز الجوهرية للمياه والخصوبة: تماثيل آلهة المطر، والخرز الحجري الأخضر، والأصداف والقواقع".



