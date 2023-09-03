تراجع أسعار الماس الخام في العالم

تراجع أسعار الماس الخام في العالم
التاريخ
9/3/2023 9:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار أحد أكثر أنواع الماس الخام شيوعا في العالم، بصورة كبيرة، في الوقت الذي يتجه فيه عدد متزايد من الأمريكيين إلى اختيار خواتم الخطوبة المصنوعة من أحجار تمت صناعتها داخل المختبر.
وأفادت تقارير أن الطلب على الماس بشكل عام تراجع بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث صار المستهلكون ينفقون مجددا على رحلات السفر واكتساب الخبرات.
ومع ذلك، فإن أنواع أحجار الماس التي يتم استخدامها في خواتم الزفاف الأقل سعرا، ذات القيراط الواحد أو القيراطين، التي تعد منتشرة في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضا حادا في الأسعار بالمقارنة مع باقي السوق.
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