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تراجع أسعار الماس الخام في العالم

9/3/2023 9:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار أحد أكثر أنواع الماس الخام شيوعا في العالم، بصورة كبيرة، في الوقت الذي يتجه فيه عدد متزايد من الأمريكيين إلى اختيار خواتم الخطوبة المصنوعة من أحجار تمت صناعتها داخل المختبر.
وأفادت تقارير أن الطلب على الماس بشكل عام تراجع بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث صار المستهلكون ينفقون مجددا على رحلات السفر واكتساب الخبرات.
ومع ذلك، فإن أنواع أحجار الماس التي يتم استخدامها في خواتم الزفاف الأقل سعرا، ذات القيراط الواحد أو القيراطين، التي تعد منتشرة في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضا حادا في الأسعار بالمقارنة مع باقي السوق.

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