وزير التعليم العالي يتسلم تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم
التاريخ
9/3/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN / تسلّم وزير التعليم العالي د. محمود أبو مويس تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناء على تكليف من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد،
ويأتي تسلم الوزير أبو مويس بعد قبول استقالة مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، قدم استقالته للحكومة بعد انباء عن وجود تغييرات في الحكومة قد تشمله.
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