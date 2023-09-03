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وزير التعليم العالي يتسلم تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم

9/3/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN / تسلّم وزير التعليم العالي د. محمود أبو مويس تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناء على تكليف من رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد،

ويأتي تسلم الوزير أبو مويس بعد قبول استقالة مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، قدم استقالته للحكومة بعد انباء عن وجود تغييرات في الحكومة قد تشمله.


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