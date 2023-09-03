ويأتي تسلم الوزير أبو مويس بعد قبول استقالة مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، قدم استقالته للحكومة بعد انباء عن وجود تغييرات في الحكومة قد تشمله.



