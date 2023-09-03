صدور إرادة ملكية سامية

صدور إرادة ملكية سامية
التاريخ
9/3/2023 9:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
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