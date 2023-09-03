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صدور إرادة ملكية سامية

9/3/2023 9:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.

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