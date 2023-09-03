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تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

9/3/2023 9:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إنه من المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة في الدول الكبرى لبعض الوقت.
وأضافت جوبيناث أن الأسواق الناشئة تواجه مستقبلا أكثر تقلبا وغموضا، ويجب عليها إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتعزيز الإيرادات وتنويع التجارة.
وتابعت:" الظروف الخارجية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب تزايد التجزئة الجيوسياسية، والظروف المالية الصعبة، والتكاليف المتزايدة لتغير المناخ".
وقرر صندوق النقد الدولي تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 إلى 3% بدل من التوقعات السابقة بنمو قدره 2.8% فقط.

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