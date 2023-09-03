Monday, 04 September 2023 10:17 GMT

كشف سبب الحادث الذي اودى بحياة 18 شخصاً واصابة 11 اخرين بالعراق -صورة

9/3/2023 9:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الامنية المسؤولة في العراق ، عن تفاصيل الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الزوار الأجانب .


واوضح حيدر اسماعيل البلداوي ، المسؤول الأمني عن المحافظة بأن حصيلة الحادث المأساوي الذي وقع بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين قد ارتفعت إلى 18 ضحية و11 مصابًا، وأن معظم الضحايا من جنسيات إيرانية، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأفغانية والباكستانية.


وأضاف أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب عدم وجود وثائق تثبت هويتهم بعد الحادث المروع. وأشار إلى أنه تم نقل الجثث إلى الطب الشرعي وأنهم قاموا بتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين.


وأوضح البلداوي أن سبب الحادث كانت غفوة السائق أثناء القيادة في الليل، مما أدى إلى فقدانه للسيطرة على مركبته، حيث انحرفت إلى الممر الآخر على طريق بلد - الديل واصطدمت بحافلة أخرى، مما أسفر عن وقوع هذا الحادث المأساوي.




وكالة شفق نيوز


MENAFN03092023000208011052ID1107000293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث