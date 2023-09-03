

واوضح حيدر اسماعيل البلداوي ، المسؤول الأمني عن المحافظة بأن حصيلة الحادث المأساوي الذي وقع بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين قد ارتفعت إلى 18 ضحية و11 مصابًا، وأن معظم الضحايا من جنسيات إيرانية، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأفغانية والباكستانية.



وأضاف أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب عدم وجود وثائق تثبت هويتهم بعد الحادث المروع. وأشار إلى أنه تم نقل الجثث إلى الطب الشرعي وأنهم قاموا بتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين.



وأوضح البلداوي أن سبب الحادث كانت غفوة السائق أثناء القيادة في الليل، مما أدى إلى فقدانه للسيطرة على مركبته، حيث انحرفت إلى الممر الآخر على طريق بلد - الديل واصطدمت بحافلة أخرى، مما أسفر عن وقوع هذا الحادث المأساوي.











وكالة شفق نيوز