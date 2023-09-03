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الكشف عن تضيحة فيليكس للانتقال إلى برشلونة

9/3/2023 9:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، تضحيات من أجل ارتداء قميص البلوجرانا هذا الموسم، قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صفقة فيليكس كانت شبه مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة، بالإضافة إلى طلبات أتلتيكو مدريد.
وكان أتلتيكو يشترط أن يدفع النادي الذي سيضم فيليكس على سبيل الإعارة جزءا من قيمة استهلاك بطاقة اللاعب وفقا لقانون اللعب المالي النظيف البالغة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى تحمل راتبه المقدر ب14 مليونا.
وأشارت إلى أن فيليكس خاطر بكل شيء للانتقال إلى برشلونة، حيث ضحى بنصف راتبه، كما قرر تجديد عقده مع أتلتيكو لمدة موسمين، ما يعني انخفاض كبير في قيمة استهلاكه أمام قانون اللعب المالي النظيف.
يذكر أن فيليكس سبق أيضا أن صرح علنا أثناء الميركاتو الصيفي، بأن حلمه من الصغر كان ارتداء قميص برشلونة.

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