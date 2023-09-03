الغذاء والدواء تحظر التدخين في فروعها واعتبارها منطقة خالية من التدخين
التاريخ
9/3/2023 9:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، حظر التدخين في مقر المؤسسة الرئيسي وكافة فروعها واعتبار كافة مرافقها "منطقة خالية من التدخين"، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمكافحة خطر التدخين بهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.
وكلف مهيدات فريق من المؤسسة بمراقبة امتثال والتزام الموظفين والمراجعين والزوار بتنفيذ أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته والتزويد بتقرير دوري مفصل بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.
ويتكون الفريق من مندوبي قسم الرقابة الإدارية في وحدة الرقابة الداخلية ولجنة السلامة العامة والصحة المهنية، وقسم المخاطر في مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي.
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