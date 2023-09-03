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الغذاء والدواء تحظر التدخين في فروعها واعتبارها منطقة خالية من التدخين

9/3/2023 9:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، حظر التدخين في مقر المؤسسة الرئيسي وكافة فروعها واعتبار كافة مرافقها "منطقة خالية من التدخين"، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمكافحة خطر التدخين بهدف حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.


وكلف مهيدات فريق من المؤسسة بمراقبة امتثال والتزام الموظفين والمراجعين والزوار بتنفيذ أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته والتزويد بتقرير دوري مفصل بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.


ويتكون الفريق من مندوبي قسم الرقابة الإدارية في وحدة الرقابة الداخلية ولجنة السلامة العامة والصحة المهنية، وقسم المخاطر في مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي.


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