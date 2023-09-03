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الأنجولي باولو يعلن اعتزال كرة السلة

9/3/2023 9:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نجم كرة السلة الأنجولي المخضرم ليونيل باولو، 37 عاما، اعتزاله اللعب الدولي بعد 16 عاما قضاها في صفوف منتخب بلاده.
وأنهى باولو مسيرته الدولية بانتهاء مشاركته مع أنجولا في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين واليابان وإندونيسيا.
وخاض باولو مع المنتخب الأنجولي نسختين من بطولات كأس العالم ونسخة واحدة من الدورات الأولمبية.
وفاز اللاعب مع منتخب بلاده بعدة ألقاب في البطولات الأفريقية إضافة لفوزه على مستوى الأندية بلقب الدوري الأنجولي 6 مرات، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الأنجولي عام 2015.
وقال باولو على هامش آخر مباراة له مع منتخب بلاده في المونديال الحالي: "ستكون مباراة عاطفية لأنها الأخيرة لي مع المنتخب الوطني، أشكر جميع أفراد الشعب الأنجولي والمدربين على جميع ما قدموه لي. لم تكن مسيرة سهلة".
وشارك باولو في جميع المباريات الـ5، التي خاضها المنتخب الأنجولي بالمونديال الحالي.
وطبقا للاتحاد الدولي للعبة (فيبا)، يمثل اعتزال باولو نهاية حقبة بالنسبة للمنتخب الأنجولي كونه من أواخر اللاعبين في جيل حافظ على مكانة السلة الأنجولية على الساحة الأفريقية والعالمية.

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