كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!

وسجل بنزيما هدف التقدم الثاني "للنمور" بطريقة جميلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.

ومني نادي الاتحاد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

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