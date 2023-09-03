Monday, 04 September 2023 10:16 GMT

كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!

9/3/2023 9:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهيره، بعد الهزيمة أمام ضيفه الهلال (3-4) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي.
وكتب كريم بنزيما "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة، شكرا على دعمكم. سنعود أقوى.. الحمد لله..".

وسجل بنزيما هدف التقدم الثاني "للنمور" بطريقة جميلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.
ومني نادي الاتحاد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03092023000208011052ID1107000289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث