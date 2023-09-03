كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!
التاريخ
9/3/2023 9:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهيره، بعد الهزيمة أمام ضيفه الهلال (3-4) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي.
وكتب كريم بنزيما "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة، شكرا على دعمكم. سنعود أقوى.. الحمد لله..".
وسجل بنزيما هدف التقدم الثاني "للنمور" بطريقة جميلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.
ومني نادي الاتحاد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03092023000208011052ID1107000289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.