آمبر هيرد تظهر بعكاز وتقلق جمهورها -صورة

آمبر هيرد تظهر بعكاز وتقلق جمهورها -صورة
التاريخ
9/3/2023 9:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوهدت النجمة آمبر هيرد وهي تسير في أحد شوارع العاصمة الإسبانية، مدريد مستخدمة عُكازين، وذلك بعد إصابتها في وركها أثناء التدريب الذي كانت تجريه استعدادًا للمشاركة في ماراثون نيويورك السنوي.
ورغم اضطرارها للتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية جراء الإصابة المؤلمة التي تعرّضت لها، فلم تتخلَ أمبر هيرد عن ابتسامتها، وبدت مبتهجة وهي تلوّح بيدها، وتتحدث مع مجموعة من المصورين ، الذين استفسروا عن كيفية إصابتها، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".
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