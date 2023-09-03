Monday, 04 September 2023 10:16 GMT

آمبر هيرد تظهر بعكاز وتقلق جمهورها -صورة

9/3/2023 9:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوهدت النجمة آمبر هيرد وهي تسير في أحد شوارع العاصمة الإسبانية، مدريد مستخدمة عُكازين، وذلك بعد إصابتها في وركها أثناء التدريب الذي كانت تجريه استعدادًا للمشاركة في ماراثون نيويورك السنوي.
ورغم اضطرارها للتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية جراء الإصابة المؤلمة التي تعرّضت لها، فلم تتخلَ أمبر هيرد عن ابتسامتها، وبدت مبتهجة وهي تلوّح بيدها، وتتحدث مع مجموعة من المصورين ، الذين استفسروا عن كيفية إصابتها، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".




الجديد


MENAFN03092023000208011052ID1107000288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث