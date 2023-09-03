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ميدفيديف إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة

9/3/2023 9:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطاح لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف بالأرجنتيني سيباستيان بايز بعدما تغلب عليه في الدور الثالث من أمريكا المفتوحة، وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة الكبرى.
وفاز ميدفيديف (27 عاما)، المتوج بببطولة أمريكا المفتوحة في 2021، على بايز (32 عاما) بنتيجة 6-2 و6-2 و7-6 (8-6) في مباراة امتدت على مدار ساعتين و40 دقيقة وانتهت في حوالي الواحدة والنصف من فجر السبت بتوقيت نيويورك على ملعب آرثر أش.
وقال ميدفيديف بسخريته المعتادة، وبعدما أنهى يوم الخميس أيضا مباراته في الدور الثاني بعد الساعة الواحدة صباحا: "الأمر صعب. أريد فقط أن أذهب للنوم. هذا كل شيء. لا شيء أكثر".
وكانت هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين اللاعبين الروسي والأرجنتيني. وتعد هذه الهزية الأولى لبايز عقب 12 انتصارا متتاليا، توج بفضلها بلقبي بطولتي كيتزبل وويسنستون سالم.
وسيواجه ميدفيديف في ثمن نهائي أمريكا المفتوحة الأسترالي أليكس دو مينور، الذي تغلب على التشيلي نيكولاس جاري بواقع 6-1 و6-3 و6-2 في ساعة واحدة و45 دقيقة.

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