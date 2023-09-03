الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء
التاريخ
9/3/2023 9:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن اليوم الاحد اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في خلال الفترة من 30-7-2023 إلى 3-8-2023 لحساب التعيين في وزارة التربية والتعليم.
بكالوريوس أحياء
البادية الجنوبية / لواء القويرة
اخلاص علي عوده النجادات
اكرام عيد محمد الموسه
جواهر عوده جخيدم السلامات
خوله حماد عبد الله الموسه
وفاء عبد الله محمد الزوايده
البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية
احلام محمد مرشد هميل
سلام جميل يونس الزغارنه
سميه نايف حمدان ابو شندي
نهى عبد السلام محمد ابو شندي
البادية الوسطى/ لواء الجيزة
ساجده محمد عليان الجبر
نور اسماعيل محمد عطا
البادية الوسطى/ لواء الموقر
احمد عثمان موسى الشربجي
اسراء يعقوب اسماعيل الخطيب
حنين عبد الرؤوف عبد الله الطبنجه
ديانا سليمان عبدالرحمن النعانعه
ضحى نايف قاسم ابو مراد
مرام حسين محمد الطلاع
محافظة اربد / لواء قصبة اربد
ايناس احمد عبد الله العيسى
بتول قاسم محمد الغادي
رنده عارف عبد الرحمن حمزه
روان باسم احمد القاسم
لولو حسني ابراهيم الشيخ حسين
مرام فلاح عيسى عبابنه
مرام واصف حسن عبد
مريم تيسير حسن الغرايبه
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
عبد الرحمن وائل حسن احمد
محافظة العاصمة / لواء القويسمة
ايمان سعدالله سعيد ابراهيم
دينا محمد توفيق احمد عزوز
فاطمه فتحي زياد عزيز عوض
نداء سعدالدين احمد قدوره
نهى حسن محمد الكوز
محافظة العاصمة / لواء سحاب
اسراء ابراهيم سليمان ابونجا
اسراء خالد سالم الشوبكي
بشرى مصطفى عوده عفانه
هيفاء خالد احمد المعازي
محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان
علا عبد الحكيم سعيد جابر
غدير سميح علي ابو حلوه
محمد حاتم محمد رصرص
محمد هاني محمد العكل
هيثم فايز محمد كمال
محافظة العاصمة / لواء ماركا
احمد اكرم احمد داود
احمد سمير محمد فقيه
اريج احمد حسين احميدي
حمزه احمد محمد الصوباني
زيد علي شفيق ابو غوش
سناء محمود ابراهيم ناصر
علياء محمدزهير محمدلطفي الخياط
مالك محمد مصطفى الشمايله
محمد حسن محمد علي خريسات
محمد خالد وليد سنجق
محمد داود مصباح محمد داود الخطيب
محمد سعيد حسنين الغرابلي
مها عبد العزيز قاسم محمد
يونس عبد الرحمن احمد القطناني
محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة
عفاف خليل عبد الكريم الحجوج
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
اميره عبد الغني احمد الفعاس المناصير
انوار عماد رمضان الشمالات
بشرى موسى سليمان الهويمل
بيان عبد الحي موسى القراله
دعاء حسين يوسف العشوش
فاطمه سليمان اشتيوى السراحين
نفوز فيصل محمد النوايشه
هديل سعود سعد العشوش
محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي
الاء بشير حسين ربيع
ايمان مدالله عوده الدرارجه
تهاني محمد امين عبد الرحمن القطاونه
خوله سلامه ذياب المجالي
رزان فخري سليمان الصرايره
سميره اسماعيل علي الكومي
عائشه عبد المجيد عبد الرحيم المواجده
نسيم عبد الله ابراهيم العثامين
هيام صالح حسين الصرايره
محافظة المفرق / لواء قصبة المفرق
ايمان جمال منصور موسى
براءه عمر محمد عباس
محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون
احلام امجد عبد الرحمن دواغره
امل نعيم سعيد الصمادى
رابعه مصطفى سعيد بني مصطفى
زين احمد حامد القضاه
سائد محمود عبد الله البلاونه
سناء حسن ناصر بني اسماعيل
شيرين لطفي عليان المومني
عمر محمود داؤود الصمادى
محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا
صهيب علي ابراهيم ابو هاني
قصي يوسف سالم الملطعه
ناظم احمد علي الحميمات
بكالوريوس جيولوجيا (علوم الأرض)
البادية الشمالية / لواء الرويشد
تغريد سالم حريب السرديه
محافظة اربد / لواء بني كنانه
احمد محمد ابراهيم يعاقبه
الاء محمد حسين العمرات
امنه علي صالح العبويني
تهاني عبد الله محمد الرفاعي
خير الله انور احمد الذياب
معاذ سليمان صالح ابو العسل
مها محمد محمود طوالبه
هدى يحيى عبد الرزاق الكناني
بكالوريوس رياضيات
البادية الجنوبية / لواء القويرة
اسيل عبد الله درويش الجهالين
بيان محمد فرج الزلابيه
رنده كريم سليمان الروافعه
روان محمد عطا الله الدراوشه
ساره احميد علي ابو زيتون
شروق ضيف الله سليمان الحساسين
فرح جمعه عفنان العويضات
البادية الجنوبية / لواء قصبة معان
احلام هايل ضاحي الفتنه
شروق سلطان محمد نعيمات
نجاح سالم صباح الركيبات
البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية
اسيل علي هلال البقوم
العنود محمد حسين الغميض
الهنوف حمد مرشد المساعيد
امال سالم معيوف السوالمه
اماني عبد المهدي ارشيد العظامات
ايات صالح وارد المساعيد
ايه علي ذياب المساعيد
براءه فراس صياح الشرفات
بيان احمد غمر المساعيد
تهاني يحيى سلامه المدارمه
حمزه رضا علي العظامات
خلدون محمد حسني موسى
داليا عبد الله محمد العيسى
راكان خالد سالم العظامات
رتاب عايد ورهاني العظامات
رحمه فلاح هطبول الشرفات
رزان بشير ذيب المساعيد
رقيا مفضي عايد المساعيد
رهف عليان شامان الشرفات
سجى فايز فياض المساعيد
سماح حمد عقيل الطوافشه
سيف توفيق عايد المدارمه
شروق محمد سلامه المساعيد
عائشه محمد احمد المسيب
قصي صلاح سالم الدحدل
ليلى عايد حمدي المسيب
مجد الدين جمعه صياح الرحال
مجد حسن علي الشرفات
محمد تقى الدين فلاح كريده الموالي
منار صالح فلاح المساعيد
ميساء سعود محمد العياش
نداء محسن خلف المنادي
نور خلف عايد المساعيد
نوره مناور صافي العنزي
نوف عايد حويل القطعان
هبه عطاالله نهار عجاج
هديل حسين علي المساعيد
هديل سلامه فليح المحمد
هديل عايد محمد المساعيد
هديل هاشم عطيه الحمايده
وجدان احمد سليم السميران
وجدان عبد الله ثاني العظامات
البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية
حنان احمد عبد الفتاح الحسن
حنان علي فالح الشرعه
دعاء احمد اسماعيل اسعد
دعاء حامد سالم الشرعه
ربى رافع طراد الجمعه
سحر موفق مفلح الخالدي
سميه مرعي عليان الحديان
سناء موسى عايد السعيفان
غدير خلف راشد السرحان
غدير عبد المعطي موسى هزاع
كفى مفضي عبد القادر الكور
منار نايف احمد الشرعه
وعد ابراهيم موسى الصبيحات
البادية الوسطى / لواء قصبة الزرقاء
جواهر كريم حمود المصبحين
ساره يوسف سلمان الصبره
محمد سليمان ناصر المشاقبه
هيا سليم ابراهيم عبد اللطيف الاقرع
البادية الوسطى/ لواء الجيزة
اسلام سلامه عايد السواريه
اسيل ابراهيم علي الغرايبه
العنود محمد فهد الجباهين
خديجه هاني حسن كساب
خلود محمد عوض الغيالين
رفيدا رياض ياسين المجالي
ساجده احمد مدالله الكعابنه
فاطمه وجيه عبد المجيد كساب
فراس مروان راجي الرضاونه
كامله مخلد عبد الله العجالين
معالي طارق سالم الطعامسه
ميس عبد الله جرو الخليل
ميس محمود فالح النجار
هديل جبر نزال البحارات
هديل سعود رفيفان الزبن
هيا حسن محمد الحويان
البادية الوسطى/ لواء الموقر
بنين ابراهيم جاسر الجبور
خلود احمد ابراهيم الدعجه
ساجده نايل غديفان العكمه
فرح حمدالله سليم الدوين
مروه طايل فالح الجهني
مصعب طلال غازي الصالح
هبه فليح خلف الحمدان
محافظة اربد / لواء الرمثا
ابراهيم اسامه ابراهيم الشبول
محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية
آيات حسين مفلح نوفل
ايمان سلمان سالم ابو صهيون
ربى احمد حسين ازريقي
رؤى احمد فهد القلايا
محمد حسن عبد الكريم شحيبر
محمد عمر خلف ابو حسيان
مرام محمد عيسى رمضان
محافظة اربد / لواء الكورة
احمد زكريا علي بني عامر
حمزة نصار فرحان شرادقه
عمران عرسان محمود النوافله
محمد فوزى عبد الله المغربي
محمدخير محمود حمد بني ارشيد
محافظة اربد / لواء بني عبيد
وليد صلاح عبد القادر القاعود
محافظة اربد / لواء بني كنانه
اسراء خالد حمدى بنيان
حنين احمد حامد الخطيب
ريما منير سليمان الدلقموني
سناء حسين علي عبابنه
مريم صالح مفضي العودات
ولاء يونس محمود النوتي
محافظة اربد / لواء قصبة اربد
احلام فلاح عيسى عبابنه
احمد محمد احمد عبابنه
احمد محمد محمود صالح
اروى سالم محمد معابره
اماني محمود احمد سندياني
بكر حافظ عوض بكر
حذيفة أنور علي البدارنه
رائد صالح موسى ابو الهيجاء
رجاء محمد عبد القادر العجاوي
رنا يوسف محمد خضراوى
زكريا حميد عبد الرحمن جرادات
سامح محمد ناصر كنعان
صالح محمد صالح عيد
عبد القادر يوسف عوده ابو غريبه
عبد الله حسين مشوح فاعور
عدي محمد محمود البشايره
عصام جمعة ارشيد الجمال
علاء محمد مصطفى العلي
عمر محمد منذر قاسم
عوده يوسف عوده ابو غريبه
قصي صالح منصور شخاتره
مالك سمير محمد البدارنه
ماهر محمد احمد جرادات
محمد بسام حسن طاهات
محمد زياد محمد الجمره
محمد سليم عيسى الصبابحه
محمد عبد الله محمد شناق
محمد علي محمد عبابنه
محمد عيسى محمد السوقي
محمد محمود عبده الدلالعه
محمد مصطفى خليل عبد العزيز
مصطفى سمير محمد البدارنه
معاذ محمد عيسى هزايمه
منال عبد الرحمن محمد عبابنه
نجلاء احمد عبد الكريم الكردي
نشأت عصام كامل الحموري
نضال انور محمد عبابنه
نور فخرى صلاح مغاربة
محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية
امنه عرفات موسى عليوات
انوار القدس ابراهيم علي العايد
آية طارق محمد حماد
ايه عيسى احمد النصيرات
بلال مالك حسن البشيش
ترف مشهور شاهر العدوان
تسنيم محمود ذياب سلامه
حنين محمود عبد الرازق منصور
راجي يوسف عبد ابو الشيخ
رنا سليمان فرج الصبحيين
روان ثائر عزت عواد
شذى محمود احمد أبو ماضي
عبير كامل عبد الغفار الحجاجرة
غفران محمد احمد البليلات
ملاك خالد سويلم الملطعه
هدى ذياب محمد المعيمعه
يحيى محمد علي السعيداني
محافظة البلقاء / لواء دير علا
براء فهمي عبد الرحمن الحوارات
محافظة البلقاء / لواء عين الباشا
اسراء امين فهمي صالح
اسماء سليم علي عبيدات
الاء عبد الفتاح احمد الراعوش
انوار شفيق فايز ابو جرار
ايات عبد المجيد محمود النشاش
ايناس يوسف علي ابو شاشيه
ايه جبر محمد رصرص
ايه محمد عبد الرحمن نصر الله
تسنيم احمد حسن شحاده
تسنيم احمد حسين سعاده
دعاء عمر صالح عباد
ربى باسم ابراهيم الجبالي
رشا محمد خالد العليمي
رهام عطاالله محمود العوضات
روان نمر محمد البياري
رولا محمود عبد الرحيم ابو اربيع
مريم غالب محمد رضا محمد
منال ناصر عبد الله النصيرات
مها عمر عبد الرحيم شربجي
مها محمد عبد الفتاح عويضة
هديل هاني ظاهر كليبي
محافظة البلقاء / لواء قصبة السلط
احمد امين احمد الزيادات
اخلاص سعود رضوان الخرابشه
أشرف طارق احمد الحيارى
اعتدال عبد اللطيف حسن المناصير
الاء خليفه حمدان السمارات
انس بسام محمد الشمة
ايه حمدان محمد الخرابشه
بلال احسان ابراهيم عبد الباقي
حبيب الله حسن عقاب الحجاحجه
حمزه حسين احمد الكسيح
حنان هزاع عبد القادر نعيمات
رانا محمد احمد الداغش
زبيده محمد منصور الحيارى
سمر عبد الفتاح يوسف المناصير
شاكر احمد شاكر سلهب
شرف عفيف نجيب الرزيه
عمرو عبد القادر احمد القدومي
عنود محمد عبد الرحمن خريسات
غسان ماجد شاهر الغنانيم
فارس محمد ابراهيم ابو فاره
مالك قبلان عبدالله العلاوين
محمد عبد الرزاق عبد الرحيم النواصره
محمود خلف محمود البلاونه
ميس مشهور مصطفى ابراهيم
نور محمد علي الخطيب
هبه فرج صالح العبد اللات
همام فواز صالح عربيات
وئام وليد نواف عباس
يوسف احمد يوسف جبران
يوسف محمد عادل برهم
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
ابتسام محمود حمدان المشاعله
اروى محمود ابراهيم ابو ارتيمه
اسراء ابراهيم خليل ابو هلال
اسماء محمد صبحي فرح
اسماء مصطفى عبد القادر الحطاب
اعتماد محمد يحيى الكريمين
اكرام محمد حسين الدغداشي
الاء ابراهيم موسى محمد
امل محمود عبد الرحيم شعلان
امل يوسف سالم العميري
ايلاء محمد عبد الله الحجات
ايمان زهيد فايز نصاصره
ايمان عادل نايف زيد الكيلاني
ايمان عزات رفيق ياسين
ايمان فتحي عبد الله محمود
ايه صبحى محمد عوض
بشرى علي محمد عبد الله
تسنيم عبد الرحمن احمد الخذر
حنان عزام ابراهيم حسين
حنين ايمن محمد سند
حنين خالد احمد حماد
حنين محمود عبد الله البدوى
دعاء جمال خيرى ابو طعمه
دعاء ناجي احمد ابو محسن
رزان حكم حسن قاسم
رزان عاطف محمود احمد
رزان عبد الكريم محمد ابو دواس
رهام عبد الكريم محمود البيطار
رهف محمد عبد اللطيف الشلبي
روزان فيصل محمد الحلو
ريم بسام محمود ابو مرضيه
زبيده محي الدين عبد اللطيف ابو اخميش
ساميه جمعه محمد ابو رجيله
سعاد خليفه عبد الله الخلايله
سلام عبد الكريم يوسف كيوان
سماح زياد حامد العطاونه
شذى احمد علي خباص
شروق محمد سعيد احمد البدور
شيماء فايز خميس ابو فرحه
صفا حسين ابراهيم علو
صفاء امجد زكريا التميمي
صفاء غازى محمد العمري
عبير كمال محمود كامل
علا خالد زكي ياسين
غدير احمد محمود البدوي
غدير محمد جمال الهرشه
فاتن عبد اللطيف احمد ابراهيم
فاتن يونس صالح مصطفى
فاطمه عبد الكريم محمد الحريبات
فاطمه عبد الله رشيد العالم
فاطمه محمود احمد القواسمه
فداء فيصل توفيق قاسم
فرح فاروق محمود حمدان
لمياء محمود سليمان سليمان
ليندا حسني اسماعيل حماد
مجد صدقي محمد محمود
ملك محي الدين عبد اللطيف ابو اخميش
منال حسن عبد ربه الغروز
مها شريف عيسى غزاوى
مها فواز عبد الكريم الشريف
مها ماهر شاكر صالح
مي كايد خليل ابو مقيبل
ميساء محمود مصطفى رحال
ميمونه عبد الفتاح صالح الدهون
ناريمان محمد يوسف الحيح
نجود نضال احمد منصور
نسرين محمد احمد ابو عمر
نهايه غسان فهد عوايص
نوفه ابراهيم احمد الفقير
هبه جلال عبد الله ابو قطام
هبه نعيم عارف سلامه
هديل صالح موسى عبد القادر
هلا حسين علي قطيفان
هناء محمد نواف محمد سعيد تيم
وعد محمد حماد الخلايله
وفاء عبد الفتاح عبد العزيز المصرى
محافظة الزرقاء / لواء الهاشمية
احمد ابراهيم علي الطوافره
احمد علي احمد الازرق
اخلاص احمد خليف العليمات
اسراء بسام محمد طلفاح
اسماء ابراهيم فلاح عليمات
اسيل خليل محمد الحسبان
الاء حميد محمود الفقيه
انوار حسين خليفه الزيود
ايمان احمد محمود الزيود
ايمان عصام وحيد الدين الهدمي
بدر الدين حسام احمد خنفر
تقوى نادر محمد عابد
حمزه عمر طلال الخوالده
خالد محمود اسعد براهمه
رناد احمد محمد الجداونه
ساره سليمان احمد الزريقات
سحر حسين يوسف عمران
سميه ابراهيم حمد الزواهره
صهيب شوقي باسم الخالدي
عبد الرحمن بسام محمود حمدي
عبد الله علي خليف الزيود
عمر احمد عبد الجبار سماره
فاديه حمزه حسن سلامه
فتحيه فياض ياسين حاج حسن
محمد خلف عبد الحميد معلا
محمد نايف احمد الحساسنه
محمود هشام محمد العوراني
مي احمد علي ابو طحيمر
همام سعيد عطاالله العموش
هيا نضال عبد ربه القديمات
محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء
احلام نمر احمد شقير
اريج اسماعيل عبد الرحمن بنات
اريج فؤاد احمد صالح
استبرق محمد علي المنسي
اسراء احمد اسماعيل اسعد
اسراء محمود عبد الكريم الصمادي
الاء ابراهيم سالم الاتيم
الاء عمر عيسى محمد
الاء محمود عارف غانم
امال ياسر ابراهيم الخوالده
اماني خليل محمود جرار
اماني عزمي محمود القواسمه
اماني يحيى عبد الكريم الافغاني
امل محمد محمود منسي
ايمان خالد سليمان البلوي
ايمان محمد امين ناصر ابو شقير
ايمان محمد زكي خالد محمود
ايمان محمد مامون عبد الرحيم الكيلاني
ايمان نعمان محمد سليم صبيح
ايمان ياسين محمود احمد
بيسان واصف محمد نوفل
تسنيم موسى محمد الخواجه
جمانه محمد علي الهنانده
جمانه ناجح حمدان ابو قتب
حنين عبد الرحمن نجيب نزال
حنين عبد الله حسن رمضان
داليه يوسف احمد السباتين
دانه عبد الجبار يوسف كتانه
ديما تيسير محمود احميد
ديمه اكرم عوده ابو عوده
رشا طالب عبده خريسات
رنا حاتم احمد العباهره
روان احمد عبد الحميد الرقب
روان طارق عبد الرحمن عابد
ريما جمال محمد عزام
زينب علاء الدين مصطفى مصطفى
سناء كمال نظمي عرار
سناء محمد فايز النوباني
سوسن احمد سمير العموش
شذى عبد الجابر عبد الرحمن ابو ديه
شروق انس محمد احمد
شروق درويش مصطفى يوسف
شروق فارس عادل احمد
عنود تيسير حافظ الاسعد
فايزه عبد الحليم احمد الخلايله
لينا احمد هزاع دباس
لينا محمد سليم قاسم
لينا مناضل عمر عبد الهادي
مروه محمد سلمان الاتيم
مروه يحيى احمد عزام
مريم عبد الناصر عبد الله العزايزه
منار فواز محمد الاحمد
منى ربحي علي زايد
منى فايز عبد اللطيف اعرج
هبه غالب محمد العارضه
هبه فرحان عوده ابو سرحان
هبه محمود اسعد حماد
هديل رياض فرحان محمود
هديل عبد الله سليمان مريزيق
هديل نعيم يوسف ابو زينه
هيا احمد عليان ابو صعيليك
وجدان علي محمود ابوالهيجاء
وفاء عوض شاكر جرار
ولاء عمر سالم السواخنه
ولاء محمد طه الغزو
وئام وسيم محمود عدس
ياسمين جهاد علي الشعيبي
محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة
احلام عبد الله متروك البداينه
اروى خليل عمرو العمريين
اريج عبد الرزاق عيد السوالقه
اسلام عدنان سلامه الزرقان
اسماء جمعه عبد الزنانين
الاء عبد الله عبد النبي المصري
ايمان كامل سالم البدور
بيان عصام ممدوح الشماسات
دانيا علي موسى القرارعه
دعاء امجد محمد الغبابشه
دعاء غازي محمد الربيحات
رفيده اكرم مصطفى المرافي
رنا علي عبد الحميد الشبيلات
رندا رضوان محمد الحجاج
روان احمد علي الكريمين
سكينه صبحي امين العكايله
سهاد خالد محمود حماده
سيرين امين عاتق المرايات
عبير محمود علي الحجاج
محمد محمود علي الحجاج
منار بركات صقر البدور
منار يوسف عبد الحفيظ الشقارين
نهى عبد الله احمد العوابده
هاله امين طاهر القرعان
محافظة العاصمة / لواء القويسمة
احلام محمد عيسى سليم
احمد محمود احمد المشني
احمد موسى علي البريم
اريج خالد حامد ابو زايد
اسراء سالم علي ابو زايد
اسراء عمر محمد اعبيد
اسلام تيسير محمود سلامه
اسلام علي عطيه ابو غليون
اسماء جمال صالح الزاغه
اسماء سامي عبد حماد
اسيل خالد محمد سعيد زغموت
اسيل زياد عبد الله ابو صعيليك
اسيل عبد الله حمد العودات
اسيل ناصر احمد غنام
اكرام عيد شاكر الشرباتي
الاء خليل يوسف سالم
الاء عبد المنعم محمد الحداد
امان طه ابراهيم طه
اماني نضال محمود النجار
امجد خالد اسماعيل الشايب
امل موسى محمود الترتورى
امنه داود صفي الدين العنابي
امنه عبد الله سليمان ابو صعيليك
امينه يوسف عطيه ابو غليون
انس محمد احمد صلاح
انوار سالم علي الجنازره
انوار عوض بخيت العريمي
ايات امجد شحاده جوبان
ايات زياد عبد الرحمن الفيومي
ايمان احمد محمد ابو شاور
ايمن فتحي سليمان ابو زغله
ايه محمد سالم ابو الحاج
بتول محمد نعمان زهران
بدور عوده سليمان العودات
براءه جهاد مصطفى حامد
براءه محمد نجيب محمد حمو
بشرى احمد سليمان البطايحه
بنان خالد عبد القادر ابو سليمه
بيان انور سلامه البدادوه
بيان حامد سليمان ابو سبيتان
تسنيم محمد عبد الله الطراونه
تقى يوسف محمد العواوده
تهاني ابراهيم محمد الرقب
تهاني محمود احمد ابو صعيليك
ثائر محمد عبد المجيد عبد الله
جواهر حسن زايد الشوابكه
حسان محمد رفيق الكركي
حصه حمد الله سليمان الدعجه
حلا بهجت احمد ابو شاور
حماس وائل عبد الكريم عيد
حمزه خالد محمد عبد الفتاح
حنين بكر عثمان رحال
حنين حمدان عطيه ابو يحيى
حنين محمد خضر الترابين
خالد نايف سلامه ابو سبيتان
خديجه محمد نمر خرشيد
خلود بسام عبد الفتاح الكفاوين
دانه رياض يوسف جدوع
دانيه تركي احمد سعيدات
دعاء احمد جابر جبر
دعاء احمد عبد الهادى وهدان
دعاء محمد عطيه ابوصرصور
دعاء محمود ذيب فتيان
ديالا يحيى نايف عبد الهادي
ديانا امين محمد محمود
ديمه محمود محمد ابو ازغريت
دينا فايز علي سلامه
رانيه عطا الله احمد العودات
رجاء محمد ابراهيم الدباس
رشا ابراهيم محمد ابو العطا
رغد عبد القادر حسني عبد القادر
رنا زكريا ذياب القواسمه
رنا عبد الرحمن عامر الرجوب
رنا محمود عبد الرحمن حامد
رنيم عادل محمد الغزاوي
رنيم فيصل امين الضمور
رهام محمد موسى العبسي
رهف مجدى طالب مسعد
روان عبد الحكيم محمد غنايم
روان عبد محمود التعامره
روان نضال علي الغوانمه
روزان فايز محمد المساعفه
رولا يوسف محمد عشا
رؤى ناصر صبحي حسن
ريم سلام بكر عوده الله
ريم عرفات اسماعيل موسى
ريما منير عبد الحميد العرجان
ريمه قاسم محمد العقيلي
ريناد صالح احمد ابو محسن
زهور جدوع سليمان العودات
زيدون محمد احمد الصعصاع
زين العابدين عبد اللطيف اسماعيل غماز
ساره ياسر احمد الدرابكه
سائد احمد صالح العوضي
سجى فايز عوده الصقور
سحر عطا الله سليمان العودات
سلام علي محمد القصراوى
سلام محمود احمد الصوري
سلسبيل حسني احمد علي
سماح منتصر علي الفرا
سوسن تيسير محمد يعقوب
سيرين رائد فاروق عقل
شذى ابراهيم عباس حببخ
شروق صلاح الدين محمد قفاف
صفا محمد حسن عبد ربه
صفاء حسين عوده الله ابو فرده
صفاء مازن محمد مصطفى
صقر سليمان ذياب ابو حسان
عاليه عمر عبد الرحمن الشحاتيت
عبد الله فايق عبد شومان
عبير زيد ضيف الله الجوازنه
عبير عمار عبد الكريم عميره
عمار ياسر محمود احمد
عمر فرح سليمان ابو صعيليك
عمرو جمال مصطفى السوطرى
غاده محمد سليمان الكوز
غدير موسى عامر دودين
غيداء يوسف صالح ابو العطا
فاطمه صلاح مطير الشعار
فائقه زياد كامل الفار
فرح عبد الكريم محمد عوض
فرح عماد يوسف ابو ريان
قصي خالد محمد عبد الفتاح
كوثر محمد سليمان حيرون
لانا احمد عيسى عياد
لبنى محمود عوض الله ابو صعيليك
لطيفه محمد عطا الله صلاح
لميس علي محمود طه
ليال محمود عبد الله فزعه
ليث محمد عيسى ابو ضباع
لينا فرح سليمان ابو صعيليك
ماويه عبد الله محمد عوايشه
محمد أحمد محمد صومان
محمد وائل عبد الله ياسين
محمد يوسف محمد البنا
مرام مطيع حسن عويس
مرح فراس عبد الله خليل
مروه احمد رجب ابو الشعر
مروه ايوب مصطفى عقل
مروه سالم علي ابو زايد
مريم عبد الله حمد العودات
مريم هشام محمد حامد
مسك فضل جميل كليب
معاذ اسماعيل طافش غطاشه
معتصم عدنان عبد الرحمن قزاز
ملاك انور عبد الزاهي جبر
ملك عبد الرحمن مصطفى عياد
منار محمود ابراهيم النجار
منار ياسر خالد السلمان
منال عادل عبد الحافظ صالح
منتهى نافع عيد الرقبان
منير خالد سلامه ابو صعيليك
مهاب ناصر احمد عميره
مهند عبد المعطي عوده ابو غنيم
ميس محمود خليل المدهون
ميساء علي عطيه ابو غليون
نتاليا عيسى يوسف ابوعرقوب
نداء محمد امين جبر ابو دوش
نداء نواف محمد النموره
نسرين محمد عارف يوسف
نسرين مصطفى محمود الزينات
نور جميل محمود احمد
نور سمير محمود الغول
نور محمد موسى ابو زيد
هبه فواز عبد الله عبد الصمد
هدى عامر حسن سلامه
هديل بسام ابراهيم سليم
هديل جهاد ابراهيم ابو سمره
هديل خالد حمدان حمدان
هديل صالح عيسى المطلق
هند نعمان داود عوض
هيا رجا عوده العودات
ورود جضعان عبد المهدى الحنيطي
وسام عبدالقادر عمر الصوي
وفاء محمد عبد الرحمن ابو سعد
وفاء محمد مازن داود شحروري
وفاء يوسف محمد ابو دوش
ولاء حامد حماد الرقب
ولاء مصباح محمود محمد
يزيد صالح محمد الحنيطي
يقين حيدر احمد العوايشه
يوسف احمد سلامه ابو غليون
يوسف عادل يوسف ابو ركبه
محافظة العاصمة / لواء سحاب
ابتهال حسن ابراهيم كريره
اسراء ماجد احمد ابويحيي
اسراء محمد عواد ابو ركبه
امال صالح عادل الطهاروه
ايمان محمد موسى ملكاوى
بيان رشيد احمد زهران
حنين ابراهيم سعدى الجارحي
سائده وحيد سالم قباجه
سجى خالد خلف العبادى
غاده محمد الصغير علي العبسي
غيداء خالد عبد الكريم الدبايبه
ميرفت محمود جميل ابو حصوه
نسيبه عدنان فارس حسونه
نور صالح ابراهيم عبد الجواد
هبه عيسى علي زهران
وعد محمد عثمان الطهاروه
يزيد خالد محمد المصري
محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان
ابراهيم يحيى ابراهيم صومان
احمد يوسف ياسين الترتير
اريج محمد عواد ابو فارس
انس عبد الله زهدى العطاونه
انس ناجي محمد وشاح
انعام يوسف خليل ابو سالم
انوار عدنان عبد الرحمن مرعي
ايمان وجيه محمود عساف
تامر رائد شحاده عبد الجليل
تسنيم سلمان عبد ربه غطاشه
تغريد ابراهيم محمود محفوظ
ثائر موسى شاكر ابو عطا الله
جميل محمد جميل الشلبي
حمزه اسامه محمد حزين
حمزه رياض انيس كراجه
خالد ابراهيم هاشم القواسمي
داود خالد داود الجبور
درويش محمد درويش جفال
دينا حسين احمد خوالده
رجاء عمر امين دحيليه
رنا عزام عبد الفتاح يحيى
روان تيسير احمد القضاه
ريما صادق شلاش ابو علي
زيد محمد سليمان حسن
سالي منير محمد ناصر
سفيان نبيل عبد الكريم الدن
سلام عامر تيسير احمد
سلام علي ابراهيم علي
سناء محمود احمد عوده
شيرين مفيد عبد اللطيف سليمان
صهيب عبد الرازق يوسف العزه
عبدالعزيز محمد ابراهيم كامل عاشور
عمر عبد الناصر خليل الشعيبات
فداء صالح عبد الله قرقز
قصي عايد عبد الرحمن عطيه
مالك محمود حسين صدقه
محمد بسام عمر ابو بكر
محمد فضل محمد الغريسي
محمد قاسم محمد ابو ريده
محمد مصطفى محمد أبراهيم
محمود خلدون محمود عبيد
محمود محمد فايز النابوت
محمود يحيى محمد زكريا السكافي
مروه احمد يوسف الزق
مريم احمد عثمان نصاصره
مصطفى عبد الرزاق سعيد الفيومي
مصعب يحيى سليمان عيال عواد
معالي زهدى احمد بدوان
معتز بالله نضال عليان ابو عاليه
منال عايش محمد الربايعه
ناصر مراد محمد فتحي الشلبي
نجاح حسين عبد الله عيسى
نجوان احمد طلب البداوى
نرمين راجح نمر بشير
نهى جميل محمد شاكر العطار
هاشم محمد علي صومان
هبه عبد الرحيم حامد حامد
هبه عيسى محمد داود
يوسف طارق محمد سند
يوسف محمد راسم هاشم جابر
محافظة العاصمة / لواء ماركا
ابتسام بهاء احمد السماعنه
اروى عبد العزيز احمد هبهوب
اريج معين يوسف مشاقي
ازهار محمد علي ملكاوي
اسامه احمد عبد الغني الدراوشه
اسراء محمد محمد شادرمه
اسماء ابراهيم عبد الكريم العم
اسماء طالب محمود الوحش
اسماء وصفي جميل نايفه
افنان عزمي جميل رصرص
اماني محمد جودات هارون
امنه ابراهيم اسماعيل انعيم
ايات رياض احمد البشايره
ايمان احمد كامل ابو عريضه
ايمان حاتم انور الشويكي
ايمان عطيه حمد الصانع
ايمان فرج خليل صبره
ايمان قاسم ابراهيم محسن
ايمان محمد حسن صالح
ايناس مشهور محمد عوض
بدور حسن محمد عبيدات
بيان جمال محمد جمعه سليمان
بيان عبد الله ساير العظمه
حمزه عبد القادر محمد عيد
حنان خليل عبد السلام مسلم
حنان نواف اسعد مشاقي
حنين تيسير جبر ابو شمعه
حنين محمد عبد الفتاح الحولي
خالد جمعه انيس محفوظ
دانية باسم يوسف العزه
دانيه مناضل غالب الريماوى
دعاء صالح محمد طعمه الله
رامي سعد محمود زهريه
رحمه محمود خليل بني يونس
رناد توفيق يوسف حماد
رناد محمود محمد معيقل
رند عارف صبحي الشاعر
روان عاطف ياسين حجير
روان عبد القادر عبد الله رداد
رونز محمد احمد ابو ضلع
رونزا حسن محمد ابو حطب
ريناد محمد حسن حسنين
زيد خالد عبد الرؤوف عبد الله
سجا خالد احمد سعاده
سليمان احسان سليمان عازر
صفاء عبد الحميد محمود الشيخ حسن
عائشه محمد خميس عابد
عروبه جمال عبد القادر عرموش
علا عمر عبد العزيز دردس
علا نسيم جمال حسونه
علي فاروق محمد ابو قمر
علياء معين سعيد نزال
غاده محمد عبد الكريم الصمادي
فاتن عبد الرزاق محي الدين عويضه
فارس نعيم محمود كايد
فاطمه مصطفى طه الصوري
فاطمه وليد محمد العالول التميمي
فدوى احمد يوسف خميس
فدوى فرج حمدان السويلميين
كريم كمال كامل المدبوح
لبنى محمد حسن صالح
لؤي خالد احمد الغزو
مجد ابراهيم محمد اوشاح
محمد شفيق خضر عليان
محمد فراس اسماعيل الجبالي
محمد محمود احمد ابو مسلم
محمود خليل ضيف الله ابو يحيى
محمود محمد توفيق صالح
مرام خليل محمد الشنينه
مرام عبد الرحيم احمد سلامه
ملاك خليل زهدى عبدالرازق
منى صلاح كامل السعدي
مي حافظ محمد شعبان سليم
ميساء محمد تيسير علي بني ياسين
ميساء هاني عبد الرحمن الشحيمات
نانسي زياد عيد القاضي
نجاة مثقال حمد الصانع
نسرين ابراهيم صالح الكتوت
نور يعقوب زكي الدريني
هبه نبهان سعيد ابو شعيب
هدى محمد غندور البشيش
هديل تحسين عبد القادر قنديل
هديل محمد يوسف غيث
هيا اشرف جميل فتايلي
هيام نايف علي جبر
وعد محمود علي العلي
وفاء احمد مصطفى حمزه
ولاء فيصل محمد السليم
وليد غسان عبد العزيز علان
وئام فرحان محمد حسان
محافظة العاصمة / لواء ناعور
احمد هاني نايف المناعسه
الاء بسام عساف تيم
الاء عبدالقادر حسين اعمر
براءه ناصر مصلح نصار
جهان محمد عواد العرمان
رحمه بكر سليمان المناعسه
مالك سالم ضيف الله ابو خروب
محمد احمد فالح الدروبي
منار زهير احمد حمدان
ياسمين عاطف جميل عيشه
محافظة العاصمة / لواء وادي السير
براءه انور محمد خليل
دانه غازي ابراهيم عبد القادر الكفري
رزان سمير مصطفى عليان
ريهام علي سليمان النصيرات
صفاء اسماعيل جابر عبد الغني
محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة
احلام محمد تركي بكر
اسراء نواف محمد المومني
بشرى محمد زكي علي الدردور
حلا اكرم محمد المهداوى
ديمه محمود عبد الرازق نخله
عبير زهير حسين النجادات
عروبه خليل دايج الحساسنه
هبه رضوان محمد مساعده
محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية
اسراء راشد يوسف العشوش
بلقيس عبد الجواد احمد الفعاس المناصير
منار مصباح فراج الخطبا
منى عبد الحي مصطفى المطارنه
ميس محمد علي درادكه
محافظة الكرك / لواء القصر
هدى حسن محمد القواسمه
محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي
الاء خالد محمد القطاونه
الاء عطا الله خلف الشلوح
تهاني فايز فلاح المواجده
عبير عبد الرحمن عبدالله البطوش
محافظة الكرك / لواء فقوع
غانم حسن سالم العميريين
محافظة الكرك / لواء قصبة الكرك
نور عبد الرحيم سلامه الفرايه
محافظة المفرق / لواء قصبة المفرق
الاء محمد عوده هلال
ايمان محمد نورالدين احمد شاهين
ايناس ناصر خليل المغربي
تمام هلال سعود حويت
خوله درويش عواد الخزاعله
سلسبيل يوسف عويس العموش
عزه خليف هلال الحوامده
فضه حسين محمد الخزاعله
مرام احمد علي عليمات
منار عواد حامد العليمات
هبه زياد طلعت الطراونه
محافظة جرش / لواء قصبة جرش
ابتسام بشير اسعود رواشده
احلام محمد احمد قواقزه
احلام محمد سعيد المهاوش
اخلاق طالب محمد الضابط
اسماء جنيد احمد الوقفي
اسماء محمد موسى زريقات
الاء احمد محمد الزعتري
الاء داوود عبد الفتاح الخروف
امينه عبد الكريم عبد الله الحراحشه
اناس منصور محمد عتوم
توحيد خالد عارف الحسان
حنين علي محمد العابد
ختام رسمي علي فريحات
خلود قاسم خالد بواعنه
خلود يونس فالح الزعبي
دعد نبيه قاسم عضيبات
ديما عبد الكريم محمد شقيرات
دينا عدنان محمد الصمادى
رشا حسين يوسف بني حمدان
زينب عبد السلام احمد الدلابيح
ساجده علي حسين مقابله
سراب يوسف عطيه ابو عصب
سهاد عطا عبد الفتاح القيسي
سهى محمود موسى العقيلي
سهير احمد علي الفاضل
شروق نواف جمعه العوضات
عبير احمد سالم الزريقات
عبير ارشيد محمد الجسار
عبير عادل خليل النعناع
عبير محمد عبدالغفور ابو غزله
عرين محمد حسن المنديل
عفاف احمد ابراهيم القيام
فاتن احمد عبد الرحيم بني احمد
لبنى علي مصطفى عياصره
لينا علي اديب فريحات
مرام ياسر شاكر لافي
مها نصر مفلح نوفل
مؤمن غصان نواف غدايره
ميسم صالح احمود الحراحشه
نسرين جوهر زكي اسماعيل
نهاد محمد فلاح الزعبي
هبه ابراهيم محمد ابو صلاح
هبه مصطفى علي محمد
هدى نهاد ابراهيم خريوش
هديل عبد الكريم احمد عبد الرحمن
هناء هشام احمد الرواشده
هند عقيل علي ابوغزله
وئام سامي عبد الهادي الطنطاوي
ياسمين طه نهار الزعبي
محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون
احمد عبد الكريم محمد بني ملحم
اسراء تركي محمد بني اسماعيل
الاء محمد فلاح الزغول
الفه عارف ابراهيم بني عطا
امل احمد منصور الحسين
ايمان عدنان طه المومني
ايمان محمد احمد المومني
دلال محمود سليم شويات
رامي محمد رجا المقداد
ربى احمد سليمان القاسم
رهام احمد محمد القضاه
رولا هاني مفلح المومني
ساجده احمد جميل الربابعه
سخاء احمد محمد القضاه
سوسن طه مصطفى جرادات
شاهر محمد عبد الله الشرع
عبد الله محمود علي الزغول
عدنان محمد سعد اسماعيل
علياء صالح عبد الله غرايبه
فاطمه عبد الحميد عواد عمايره
ليث محمد عطا قواقنه
محمد احمد علي بني عطا
محمد احمد يوسف بني مرتضى
مي محمد تيسير رجا قسايمه
نذير مصطفى احمد زعارير
وفاء انجاد علي نجادات
محافظة مادبا / لواء ذيبان
احمد جمال عبد المنعم النوافعه
احمد مخلد نويران القعايده
اسعد سليمان سالم الملطعه
ايمن هويمل سليمان العزازمه
جمال عواد عبد القادر الهواوشه
عثمان سعد مرضي العزازمه
محمد زياد موسى الحواتمه
محمد علي حمد الهواوشه
يوسف نايف عبد الله الشوره
محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا
اسماء عبد المحسن عبد العزيز الشوابكه
ايات جبر جمعه ابو ركب
بثينه عبد القادر مطاوع لافي
رشا مسلم محمد برهوم
سوزان جروح خلف ابو الغنم
لينا حسن علي ابو مشنك
مها يوسف ابراهيم فيصل
نعمه محمد حسن العيسى
وفاء عيسى بشاره بولص
محافظة معان / لواء البتراء
ايمن محمد ابراهيم الفرجات
محافظة معان / لواء الشوبك
عبد الله محمود طعمه مساد
محمد ابراهيم محمد حمود
بكالوريوس فيزياء
البادية الجنوبية / لواء الحسا
اسلام سليمان فرحان الرفوع
ريتا احمد نوفل الخصبه
البادية الجنوبية / لواء القويرة
اسلام محمد سلامه الهواشله
آيات عبد الحميد محمد الحوامده
براءه غازي عبد الله الزوايده
سناء عطيوي سليمان الهجون
هبة الله سلامه سالم ابو زيتون
البادية الجنوبية / لواء قصبة معان
مصعب محمد ضاحي النعيمات
البادية الشمالية / لواء الرويشد
روان حسين عواد الشرفات
البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية
غدير مرزوق غشام الصقيرات
منال فرحان خلف الحسبان
نورا احمد محمد حرفوش
هدى عوده سليمان البوشي
وسن يزن محمود الغلاييني
البادية الوسطى / لواء قصبة الزرقاء
سندس محمد مزلوه المحمد
هيا كريم حمود المصبحيين
البادية الوسطى/ لواء الجيزة
اعتدال راضي ادهيمان الزبن
انس احمد نعيم السبع
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