الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا جنوب الخليل
التاريخ
9/3/2023 9:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرار زراعي في منطقة "قويويس" بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني سعيد عوض بتجمع قويويس، بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.
الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العدائية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا، لدفعهم إلى الرحيل عن المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.
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