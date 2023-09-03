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الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا جنوب الخليل

9/3/2023 9:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرار زراعي في منطقة "قويويس" بمسافر يطا جنوب الخليل.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني سعيد عوض بتجمع قويويس، بالقرب من شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.


الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العدائية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا، لدفعهم إلى الرحيل عن المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.


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