مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس

مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس
التاريخ
9/3/2023 9:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - باشر مجلس محافظة الطفيلة، بإجراءات تنفيذ مشروع تدفئة وتبريد الغرف الصفية في عدد من المدارس الأساسية والثانوية في قصبة الطفيلة وعيمة والحسا، ضمن خطة لشمول كافة مدارس المحافظة بوسائل التدفئة الآمنة.
وبين نائب رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد الحوامدة، أن المجلس باشر بطرح عطاءات لتركيب مكيفات للغرف الصفية لـ 17 مدرسة في الطفيلة والحسا وعيمة، وبتكلفة 381 ألف دينار، وذلك كأحد مشاريع المجلس لقطاع التربية والتعليم للعام الحالي.
وأضاف أن المجلس خصص مبلغ 100 ألف دينار لمدارس الحسا و281 ألفا لمدارس قصبة الطفيلة من خلال موازنة العام الحالي، وذلك بناء على قرار المجلس لتلبية احتياجات المدارس التي تفتقر لوسائل التدفئة الآمنة.
وكانت وردت شكاوى من الطلبة في عدد من مدارس الطفيلة، من انخفاض درجات الحرارة في الغرف الصفية، لاسيما المدارس الواقعة في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، كمناطق العيص والقادسية وبصيرا.
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