وجد إيفان فيرجسون مهاجم برايتون أند هوف ألبيون الصاعد نفسه وسط زمرة رائعة بعد أن سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم معادلا ما فعله إرلينج هالاند وسون هيونج-مين أمس السبت.

وتصدر فيرجسون العناوين حين هز الشباك ثلاث مرات في فوز برايتون 3-1 على نيوكاسل ليضيف اسمه إلى قائمة "أبطال ثلاثيات السبت".

وقال فيرجسون (18 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ليست زمرة سيئة للالتحاق بها".

وأضاف "رقم هالاند القياسي في الموسم الماضي كان مذهلا، وسون يفعل ذلك منذ عدة سنوات، لذا فمن الرائع الاقتران بهما".

وأشار فيرجسون إلى تسجيل النرويجي هالاند 52 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي.

وسجل هالاند ثلاثية في فوز مانشستر سيتي حامل اللقب 5-1 على فولهام وكرر الكوري الجنوبي سون ذلك في انتصار توتنهام هوتسبير 5-2 على بيرنلي في نفس اليوم.

ويتطلع فيرجسون للتعاون مع أنسو فاتي مهاجم برشلونة المنضم إلى برايتون على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال "سيعزز قوة هجومنا وأؤمن بأنه سيكون بارعا معنا".

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