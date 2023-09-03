كيروش مدرب قطر يختار تشكيلة نصفها من السد

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر لكرة القدم تشكيلة ضمت 26 لاعبا نصفها من نادي السد لخوض مباراتي كينيا وروسيا الوديتين في السابع و12 من الشهر الحالي في استاد الجنوب.

وتستضيف قطر نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل، حيث تلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات الصين وتركمانستان ولبنان.

وتشارك مضيفة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى أيضا في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مع منتخبات الهند والكويت والفائز بين أفغانستان ومنغوليا.

وضمت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة منصة المعروفة إعلاميا سابقا باسم تويتر 13 لاعبا من السد بينهم الحارسان سعد الشيب ومشعل برشم والمهاجم أكرم عفيف.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراس المرمى: جاسم الهيل (العربي) وسعد الشيب (السد) وصلاح زكريا (الدحيل) ومشعل برشم (السد).

المدافعون: أحمد سهيل (السد) وبسام الراوي (الريان) وبوعلام خوخي (السد) وبيدرو (السد) وحازم أحمد (الوكرة) وطارق سلمان (السد) ومصعب خضر (السد) وهمام الأمين (الغرافة) ويوسف أيمن (الدحيل).

لاعبو الوسط: أحمد فتحي (العربي) وعبد العزيز حاتم (الريان) وعبد الله الأحرق (قطر) وعبد الله المعرفي (العربي) وعلي أسد (السد) وكريم بوضياف (الدحيل) ومصطفى مشعل (السد).

مهاجمون: أحمد علاء (الغرافة) وأكرم عفيف (السد) والمعز علي (الدحيل) وحسن الهيدوس (السد) ومحمد وعد (السد) ويوسف عبد الرزاق (السد).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز