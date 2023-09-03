وفاة الموسيقار السوري أمين الخياط



أعلنت نقابة الفنانين السوريين، يوم الأحد، وفاة الموسيقار أمين الخياط.

وقالت إن الخياط قد وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما.



ودونت النقابة

هبر حسابها الرسمي على انستغرام: «نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض».





وتابعت: «لفقيدنا الرحمة والسكينة ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والسلوان».



و نشأ

الراحل وترعرع في ثلاثينيات القرن الماضي في بيت دمشقي بحي العمارة القريب من الجامع الأموي فشرب الأصالة وتذوق الألحان والجمال وتربى سمعه على القصيد والموشح والقد.

درس الخياط في الكلية العلمية الوطنية بدمشق وطغى شغفه بالموسيقا على تحصيله الأدبي والعلمي فدرس في المعهد الموسيقي الشرقي واختص في العزف على آلة القانون.

عزف الخياط على آلة القانون عندما كان طالبا في المعهد الموسيقي أمام سيدة الغناء العربي أم كلثوم لدى زيارتها لدمشق في خمسينيات القرن الماضي فأبدع وطربت أم كلثوم وأثنت عليه وهنأته على عزفه.

وبعد تخرجه وجد نفسه بين أساطين العزف كعمر النقشبندي وياسين العاشق وبدأ خطواته الأولى مع المطربة سعاد محمد في أوائل أغانيها ثم لحن لمها الجابري وسحر ومحمد خيري حتى أنشأ فرقة الأوتار الذهبية التي كانت تضاهي فرق العزف الشهيرة آنذاك ليسافر بعدها في جولة أوروبية أغنت تجربته الموسيقية.

ولحن الخياط لكثير من المطربين أشهرهم صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي وفهد بلان وموفق بهجت وفؤاد حجازي وشادي جميل وخلدون حناوي.