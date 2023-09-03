عمان 3 أيلول (بترا) - أبدت غرفة صناعة الأردن، نيتها إنشاء تحالف ما بين المصانع الأردنية القائمة والعاملة، التي تصنع أجزاء أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تحقيق التشاركية والتكاملية فيما بينهم، لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة.

وأشارت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة، في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، محمد حاج حسن، إن الغرفة تتشاور مع القطاعات المعنية، لإنشاء تحالف بالشراكة مع المقاولين والمطورين والجهات الرسمية، بهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الكهروضوئية والكوابل والمحولات العاكسة ولوحات التحكم والهياكل المعدنية وغيرها.

وأكد حاج حسن، أهمية دعم وتطوير قطاع مصنعي الطاقة المتجددة في الأردن، بهدف تمكينه وزيادة قدرته التنافسية، لا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها محليا، وتشجيع تصدير المنتج المحلي في مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف، أن القطاع المحلي يتميز من حيث جودة التقنيات، ووجود نسبة كبيرة من العمالة الأردنية الماهرة والمدربة من فنيين ومهندسين.

وأوضح، أن الإعلان الرسمي عن التحالف سيكون بعد الوصول إلى الآلية والشكل النهائي له، تمهيدا للعمل على فتح فرص تصديرية جديدة لهذه الشركات.

-- (بترا)

ع ن/أ أ/ب ط

03/09/2023 10:59:43