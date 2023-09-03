إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل بمركز الخدمات الحكومي الشامل بالمقابلين
التاريخ
9/3/2023 9:04:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا) - قررت وزارة العمل، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل في مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان بمنطقة المقابلين، وذلك تسهيلا على أصحاب العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه بإمكان صاحب العمل أو من يفوضه استلام بطاقة تصريح العمل من مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان منطقة المقابلين يوميا حتى الساعة السابعة مساء.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط
03/09/2023 10:56:20
MENAFN03092023000117011021ID1107000227
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