عمان 3 أيلول (بترا) - قررت وزارة العمل، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل في مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان بمنطقة المقابلين، وذلك تسهيلا على أصحاب العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه بإمكان صاحب العمل أو من يفوضه استلام بطاقة تصريح العمل من مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان منطقة المقابلين يوميا حتى الساعة السابعة مساء.

-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط

03/09/2023 10:56:20