مادبا 3 أيلول (بترا) - رعى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي احتفالية بلدية جبل بني حميدة بفوزها في المركز الأول للبلديات النظيفة عن الفئة الثالثة، بحضور رسمي وأبناء المجتمع المحلي.

وهنأ الوزير أهالي جبل بني حميدة بهذا الإنجاز الذي يدل على جدية البلدية ليكونوا الأنموذج، فالسياحة والنظافة صنوان لا يفترقان حيث تمثل النظافة مقياس حضارة أي شعب.

وقال إن هذا المكان مقدس للمسلمين والمسيحيين وتشكل محافظة مادبا أنموذجا للعيش المشترك بفسيفسائها الحجري والبشري.

وعبر رئيس البلدية محمد وراد الشخانبة عن شكره لرعاية وزير السياحة لهذه الاحتفالية في بلدية جبل بني حميدة والتي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز، الذي جاء نتيجة تضافر جهود متواصلة من كوادر البلدية ومتابعة حثيثة للاستجابة لكل متطلبات الفوز بهذه الجائزة.

وعبر عن أمله بأن تحظى المنطقة بمزيد من الرعاية لتحقيق التنمية فيها وتثبيت سكانها فيها حيث تعاني من بعدها عن مركز المحافظة.

وألقى عدد من أبناء المجتمع المحلي كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها عن سعادتهم بهذا الإنجاز، شاكرين جهود رئيس البلدية والأعضاء.

وأقيمت حلقات السامر ابتهاجا بهذه المناسبة فيما وزع راعي الحفل الدروع التكريمية على مستحقيها، كما تسلم رئيس البلدية ثلاثة دروع تكريما للبلدية على هذا الإنجاز.

-- (بترا)

ج ب/ب ط

03/09/2023 10:38:03