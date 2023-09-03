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دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي

9/3/2023 9:03:02 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، الصحفي المقدسي، داود كُتَّاب في حديث لـ "راديو البلد" إنه في ظل المطالب السعودية، ما هو مصير مسار التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي؟

وأضاف دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي

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