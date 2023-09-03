دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
9/3/2023 9:03:02 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، الصحفي المقدسي، داود كُتَّاب في حديث لـ "راديو البلد" إنه في ظل المطالب السعودية، ما هو مصير مسار التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي؟
وأضاف دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · دواد كتاب: لا أتوقع تطبيع قريب للسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي
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