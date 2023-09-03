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لوكاكو ينضم إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد

9/3/2023 9:03:02 AM
(MENAFN- Amman Net) نتقل مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم روميلو لوكاكو من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد وفق ما أعلن الناديان اليوم الخميس.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت 8 ملايين يورو (8.70 ملايين دولار) وتشمل الحوافز.

وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وقال لوكاكو "الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد".

وأضاف "نِلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب".

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسيستضيف ميلان غدا الجمعة.

جماهير يوفنتوس رفضت لوكاكو
وكان يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع لوكاكو، لكنه تراجع بعد احتجاجات من مشجعيه.

واقتحمت جماهير "السيدة العجوز" ملعب أليانز ستاديوم، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق الأول ليوفنتوس وفريق الشباب الشهر الجاري، من أجل توجيه رسالة حاسمة إلى إدارة النادي.

وفي أثناء سير المباراة ردّد مشجعو الفريق على المدرجات عبارة "لا نريد لوكاكو"، ثم كرروا هذه الهتافات عقب نزولهم إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

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