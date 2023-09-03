ناشفيل يعطل ماكينة أهداف ميسي في تعادل مع إنتر ميامي

وأحرز ميسي 11 هدفا في أول 9 مباريات مع ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2-0 على "نيويورك رد بولز" مطلع الأسبوع.

وتغلب إنتر ميامي بركلات الترجيح على ناشفيل في نهائي كأس الدوري الأميركي-المكسيكي عقب التعادل 1-1 في وقت سابق هذا الشهر، لكن ناشفيل ذهب إلى فلوريدا بدفاع أقوى.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق 10 نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل 10 مباريات بالدور التمهيدي.

وجاءت أول فرصة حقيقية لإنتر في الدقيقة 61 من ركلة حرة لميسي تصدى لها الحارس إليوت بانيكو.

وأتيحت لميسي وفريقه بعض الفرص قبل نهاية المباراة لكن غابت الدقة في اللمسة الأخيرة.