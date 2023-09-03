Monday, 04 September 2023 10:14 GMT

ناشفيل يعطل ماكينة أهداف ميسي في تعادل مع إنتر ميامي

9/3/2023 9:03:01 AM
(MENAFN- Amman Net) لأول مرة لم يتمكن ليونيل ميسي من هز الشباك على أرض إنتر ميامي، الذي خرج متعادلا أمام ناشفيل بدون أهداف في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم الليلة الماضية.

وأحرز ميسي 11 هدفا في أول 9 مباريات مع ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2-0 على "نيويورك رد بولز" مطلع الأسبوع.

وتغلب إنتر ميامي بركلات الترجيح على ناشفيل في نهائي كأس الدوري الأميركي-المكسيكي عقب التعادل 1-1 في وقت سابق هذا الشهر، لكن ناشفيل ذهب إلى فلوريدا بدفاع أقوى.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق 10 نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل 10 مباريات بالدور التمهيدي.

وجاءت أول فرصة حقيقية لإنتر في الدقيقة 61 من ركلة حرة لميسي تصدى لها الحارس إليوت بانيكو.

وأتيحت لميسي وفريقه بعض الفرص قبل نهاية المباراة لكن غابت الدقة في اللمسة الأخيرة.

MENAFN03092023000209011053ID1107000218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث