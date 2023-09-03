رجعولنا مقاعدنا .. طلبة توجيهي يحتجون أمام مجلس النواب

ورفع الطلبة يافطات كتب عليها : "لا لظلم التوجيهي رجعولنا مقاعدنا.. مقاعد الطب من حقنا لا لتخفيض مقاعد التنافس.. ولا لخصخصة التعليم.. لا لظلم المعيدين"، ورفع أحدهم يافطة كتب عليها : "انا معدلي 97 حقي أدرس طب واحقق أحلامي"..

وجاء تنفيذ الوقفة بالتزامن مع اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وذلك لمناقشة قرار تخفيض عدد مقاعد تخصص الطب في الجامعات الأردنية.

وكان عدد من طلبة الثانوية العامة قد احتجوا على قرار الوزارة بتخفيض عدد المقاعد الجامعية ونفذوا وقفة سابقة أمام وزارة التعليم العالي للاحتجاج على هذا القرار.