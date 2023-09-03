نصف مليون طالب يبدؤون دوامهم في المدارس الخاصة الأحد

نصف مليون طالب يبدؤون دوامهم في المدارس الخاصة الأحد
التاريخ
9/3/2023 9:02:59 AM
(MENAFN- Amman Net) يتوجه اليوم طلبة المدارس الخاصة إلى مدارسهم، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، كما يتوجه طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية المسجلين في المسار المهني الجديد «بيتك».
وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة:إن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة يبلغ نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدارسية وفي جميع محافظات المملكة.
وأضاف المساعفة: أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبة الصف العاشر وانهت كافة الاستعدادات خصوصا بما يتعلق بتوفير المناهج الدراسية.
ولفت المساعفة إلى أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 25000 تقريبا، في حين بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى الخاصة 11000 تقريبا.
وكان طلبة المدارس الحكومية التحقوا بداوم العام الدراسي في قبل نحو اسبوعين بهدف تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي المخصص لطلبة المدارس الحكومية والهادف لتجويد مخرجات التعليم التي شابها الخلل جراء جائحة كورونا التي أظهرت حاجة الطلبة إلى اكتساب المهارات الكتابية والحسابية والقراءة للصفوف الاساسية.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أن برنامج الفاقد التعليمي ينفذ على مدار العام الدراسي باجتزاء جزء من الحصة لتنفيذ البرنامج.
وفي جانب متصل، قال رئيس اتحاد النقابات العامة ونقيب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة مازن المعايطة:إن عدد العاملين في مدارس القطاع الخاص يبلغ نحو ٥٠ ألفا ما بين إداري ومعلم.
وأكد المعايطة أن النقابة تضمن حقوق العاملين في المدارس الخاصة وتشرف على حقوق المعلم والمدرسة بالاستناد إلى قانون العمل الاردني لضمان حقوق طرفي التعاقد.
وأشار المعايطة إلى أن عقد العمل الموحد منظم للعلاقة التعاقدين بين طرفي المعادلة سواء صاحب المدرسة او المعلم، لافتا إلى إن طلب بعض المدارس الخاصة لفحص الحمل ليس من حقها، وحملة وزارة العمل حدّت من هذه الممارسات واحجمتها.
ويشار إلى أن ٢١٠ مدارس خاصة قدمت طلبا لرفع الرسوم المدرسية لكن الوزارة لم تعلن بعد عن العدد الذي تم الموافقة عليه بعد.
الرأي
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