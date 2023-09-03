نصف مليون طالب يبدؤون دوامهم في المدارس الخاصة الأحد

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة:إن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة يبلغ نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدارسية وفي جميع محافظات المملكة.

وأضاف المساعفة: أن الوزارة مستعدة لاستقبال طلبة الصف العاشر وانهت كافة الاستعدادات خصوصا بما يتعلق بتوفير المناهج الدراسية.

ولفت المساعفة إلى أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 25000 تقريبا، في حين بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى الخاصة 11000 تقريبا.

وكان طلبة المدارس الحكومية التحقوا بداوم العام الدراسي في قبل نحو اسبوعين بهدف تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي المخصص لطلبة المدارس الحكومية والهادف لتجويد مخرجات التعليم التي شابها الخلل جراء جائحة كورونا التي أظهرت حاجة الطلبة إلى اكتساب المهارات الكتابية والحسابية والقراءة للصفوف الاساسية.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن برنامج الفاقد التعليمي ينفذ على مدار العام الدراسي باجتزاء جزء من الحصة لتنفيذ البرنامج.

وفي جانب متصل، قال رئيس اتحاد النقابات العامة ونقيب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة مازن المعايطة:إن عدد العاملين في مدارس القطاع الخاص يبلغ نحو ٥٠ ألفا ما بين إداري ومعلم.

وأكد المعايطة أن النقابة تضمن حقوق العاملين في المدارس الخاصة وتشرف على حقوق المعلم والمدرسة بالاستناد إلى قانون العمل الاردني لضمان حقوق طرفي التعاقد.

وأشار المعايطة إلى أن عقد العمل الموحد منظم للعلاقة التعاقدين بين طرفي المعادلة سواء صاحب المدرسة او المعلم، لافتا إلى إن طلب بعض المدارس الخاصة لفحص الحمل ليس من حقها، وحملة وزارة العمل حدّت من هذه الممارسات واحجمتها.

ويشار إلى أن ٢١٠ مدارس خاصة قدمت طلبا لرفع الرسوم المدرسية لكن الوزارة لم تعلن بعد عن العدد الذي تم الموافقة عليه بعد.

الرأي