وأفادت إدارة المسجد الأقصى المبارك التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن "مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى صباح الأحد من باب المغاربة بحماية القوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح، والتي تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من المستوطنين".

وأوضحت في حديثها لـ"عربي21"، أن "مجموعات المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى قاموا بجولات استفزازية داخل المسجد الأقصى، وبعضهم أدى طقوسا وصلوات تلمودية".

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وأفادت إدارة الأقصى، بأن "هناك تواجدا لقوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى مع قله عدد المصلين القادمين"، محذرة من "أوضاع صعبة في الأيام القادمة بالتزامن مع الأعياد الإسرائيلية".

وجرت العادة، أن تستغل الجماعات الاستيطانية المتطرفة فترة الأعياد اليهودية، من أجل تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تترافق مع حالة توتر كبير في القدس المحتلة، والتي تتطور أحيانا إلى مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال.

وبشكل مستمر، تعمل قوات الاحتلال على حماية المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى ومنع حراس الأقصى من القيام بعملهم في حماية المسجد ومنع انتهاك حرمته من قبل المستوطنين، وفي بعض الأوقات، تعتقل بعضهم وتعتدي على آخرين.

وتهدف اقتحامات المتطرفين التي تتم طوال الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك، وتتصاعد حدة الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية المختلفة، حيث يشارك فيها العديد من الشخصيات الإسرائيلية الرسمية؛ نوابا ووزراء وغيرهم.

عربي 21