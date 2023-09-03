(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعرض مجموعة BMW من خلال مفهوم التصميم الحديث المتمّثّل بسيارة BMW Vision Neue Klasse الاختبارية، الشكل الذي سيبدو عليه الجيل القادم من مركبات علامتها التجارية الأساسية BMW.
ويقول أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة BMW AG في هذا الإطار: "تجمع سيارة BMW Vision Neue Klasse الاختبارية بين قدرتنا على الابتكار في مجالات العمل الأساسية التي تشمل الكهرباء والرقمنة والدائرية، مما يمكّننا من الحفاظ الدائم على الريادة واستباق التوجّهات المستقبلية. فستبدأ Neue Klasse بنشر أحدث ابتكاراتها في تقنيات التنقل التي ستسود خلال العقد المقبل، على الطرقات فعلياً منذ عام 2025، وهي تقود BMW نحو عصر جديد في قطاع السيارات."
وتعكس السيارة التي سيتم الكشف عنها للمرة الأولى في معرضIAA Mobility الدولي لعام 2023 في ميونخ نهجاً تصميمياً واضحاً يمتاز باستخدام الأسطح الواسعة وبعض الخطوط المميزة فقط، والتي تم تقليصها إلى الحدّ الأدنى. ويساهم هذا النهج في إبراز المزايا الفريدة للسيارة مثل شبك BMW الأمامي الكلوي وشكل الزاوية السفلية للنافذة الجانبية الخلفية، ويمنح التصميم السيارة اللمسة والسمات التي تشتهر بها BMW. أما في الداخل، فيوفر الجيل الجديد من تكنولوجيا BMW iDrive تجربة رقمية فريدة للمستخدم تجمع بين العالمين الحقيقي والافتراضي. ويساهم الاستخدام المتزايد للمواد الخام المستعملة، والإنتاج القائم على توفير الموارد، ونظام الدفع الكهربائي كلياً، وكذلك الجيل السادس من تكنولوجيا BMW eDrive في الحدّ من البصمة الكربونية لسيارة Neue Klasse طيلة مدة صلاحيتها.
إنتاج مخفّض لثاني أكسيد الكربون، الجيل السادس من تكنولوجيا BMW eDrive
سيتمّ تصنيع سيارة Neue Klasse بالكامل من دون وقود أحفوري في المعمل الجديد في دبريسين، وباستخدام أوسع للمواد الخام والمستعملة والتي يتمّ إنتاجها بكمية مخفّضة من ثاني أكسيد الكربون، بحيث توفّر حافزاً كبيراً لدعم التنقل الفردي القائم على كفاءة استخدام الموارد. وسيتم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة خلال مرحلة استعمال السيارة عبر تحسين الوزن ومقاومة الهواء والانقلاب، وكذلك من خلال الإدارة الذكية للحرارة، لا سيما في مجموعة نقل الحركة الكهربائية، وذلك باستخدام الجيل السادس من تكنولوجيا BMW eDrive.
وبالإضافة إلى المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، تشمل التطورات الرئيسية في تكنولوجيا BMW eDrive الجديدة خلايا بطارية مستديرة تم تطويرها حديثاً، وتتميز بكثافة طاقة أعلى بنسبة 20 في المئة من الخلايا المنشورية المستخدمة سابقاً. وسيسهم الجيل السادس من تكنولوجيا BMW eDrive في تحسين سرعة شحن طرازات Neue Klasse بنسبة تصل إلى 30 في المئة، إضافة إلى زيادة المسافة التي يمكنها اجتيازها بنسبة تصل إلى 30 في المئة. ونتيجة لهذه الإجراءات كافة، ستزيد الكفاءة الإجمالية للسيارة بنسبة تصل إلى 25%.
رؤية مستقبلية: الجيل الجديد من BMW iDrive
تمّ تخفيض أدوات التحكم التشغيلية التناظرية إلى الحد الأدنى في سيارةBMW Vision Neue Klasse . ويجري التفاعل بين الإنسان والسيارة من خلال شاشةBMW Panoramic Vision البانورامية والشاشة المركزية والأزرار متعددة الوظائف الموزّعة على المقود. وتكمّل تجربة المستخدم خاصية التحكم الصوتي لنظام المساعدة الشخصية الذكي من BMW. ويمكن التحكم بشكل فردي بمحتويات شاشة BMW Panoramic Vision وشاشة BMW 3D الأمامية بفضل عجلة القيادة الجديدة متعددة الوظائف، من دون الحاجة إلى رفع اليدين عن المقود أو النظر بعيداً عن الطريق.
وكما قامت BMW بدمج وحدة تحكّم BMW iDrive في اللوحة المركزية وشاشة BMW الأمامية، تحقّق العلامة التجارية الريادة مجدداً على مستوى العالم من خلال شاشة BMW البانورامية التي ستكون متاحة للمرة الأولى في سيارةNeue Klasse . وتتيح الشاشة عرض المعلومات على ارتفاع مثالي ضمن مجال رؤية السائق، ولأول مرة على كامل عرض الزجاج الأمامي. وسيتمكّن كل من السائق والراكب الأمامي من التفاعل مع المعلومات الظاهرة على شاشة BMW Panoramic Vision من خلال الجيل الجديد من نظام BMW iDrive، مما يتيح للمستخدمين تشارك التجارب. ويمكن كذلك للسائق نقل المحتوى المعروض على الشاشة المركزية إلى شاشة BMW Panoramic Vision بمجرّد القيام بحركة بسيطة بيده.
نهج BMW التصميمي الجديد: واضح وأنيق ومستدام
تعكس المقصورة الخارجية العناصر التصميمية التي ستحدد مختلف طرازات Neue Klasse، وهي الوضوح والأناقة والاستدامة. وتتيح بنية السيارة الكهربائية كلياً إمكانيات جديدة للتصميم الداخلي. فالشكل الجديد لعناصر التصميم المميزة للعلامة التجارية، مثل شبك BMW الكلوي والمصابيح الأمامية المزدوجة، تجعل من الواجهة الأمامية للسيارة منطقة تفاعل موحّدة. كما تسهّل الإضاءة مع الرسوم الدقيقة ثلاثية الأبعاد التفاعل بين الإنسان وسيارته بمجرد اقترابه منها. وتظهر عناصر E Ink متغيرة اللون في الجزء السفلي من النوافذ الجانبية، وتوجّه الانتباه نحو منطقة المستشعر التي تفتح الباب تلقائياً. وتحدد التكنولوجيا المبتكرة تصميم المصابيح الخلفية من خلال استخدام عناصر إضاءة بتقنية الأبعاد الثلاثية والتي تمتد على مستويات عدة ويتم التحكم بها بدقة لتوليد انطباع فريد بالعمق. أما التصميم الداخلي الخالي كلياً من الكروم والجلد، فيساعد على تقليل البصمة الكربونية لعملية الإنتاج. وتوفر الأقمشة الفاتحة أجواءً مريحة داخل سيارة BMW Vision Neue Klasse.
ابتكارات جديدة تضمن للأجيال المقبلة متعة القيادة التي تُعرف بها سيارات BMW
يعدّ استخدام الكهرباء والتحول الرقمي واعتماد مبدأ الدائرية العناصر الأساسية للتحول الذي تخوضه مجموعة BMW والذي بدأ مع الطرازات الكهربائية لعلامةBMW i . وتسلّط مركبة BMW i Vision Circular الاختبارية الضوء على الإمكانات الهائلة التي يمكن الاستفادة منها من خلال التطبيق المنهجي للاقتصاد الدائري الذي يحدّ من استهلاك المواد الخام ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن جهة أخرى، تعكس سيارة BMW i Vision Dee كيفية إثراء التكنولوجيا الرقمية التي تركز على الإنسان لتجارب المستخدم.
وتجتمع هذه العناصر كلها في سيارة BMW Vision Neue Klasse التي تضمّ باقة كاملة من الابتكارات التكنولوجية التي تُظهر مجموعة BMW من خلالها استدامتها المستقبلية. وتستهلّ سيارة BMW Vision Neue Klasse حقبة جديدة في مجال التنقل الفردي الغني بالتجارب الرقمية، والخالي من الانبعاثات، والقائم على مبادئ الاقتصاد الدائري على المدى الطويل، مما يضمن للأجيال القادمة متعة القيادة التي تُعرف بها سيارات BMW.
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