عائلة MINI الجديدة، ابتكارات متطوّرة ومزايا رقمية حديثة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) سيارة MINI Countryman الجديدة: كهربائية بالكامل ومغامِرة.
لقد شهدت سيارة MINI Countryman الجديدة الكهربائية بالكامل تعديلات من حيث الأبعاد والمقاييس الخارجية وقد باتت توفر لركابها مساحة أكبر ومستويات أعلى من الراحة والأمان حتى خارج الطرق المعبدة بفضل نظام الدفع الرباعي، مما يؤكد ملاءمتها للمغامرة خارج حدود المدينة. يوفر حجم الهيكل المعزز مساحة إضافية للرأس والقدمين، مما يعزّز خيارات السيارات الرحبة في فئة الكروس أوفر الفاخرة المدمجة. وتتمتّع سيارة الكروس أوفر القويّة والمغامرة بإطلالة أكثر جمالاً بفضل أقواس العجلات الأوسع والتصميم العصري الجلي. ويختلف التصميم الأنيق للعمود الخلفي C باختلاف طراز السيارة ويعتمد على أحد ألوان سقف السيارة الأربعة. وقد أصبح الشكل العمودي المستقيم لمصابيح Matrix الخلفية الجديدة يشكّل إطاراً يلتفّ حول الجزء الخلفي من السيارة. وأسفل إسم الطراز، يبدأ عرض الهيكل بالتناقص التدريجي ليؤكّد مع الشريط الأسود المحيط بالسيارة، ليسلّط الضوء على الحضور المعزز لسيارة MINI Countryman الجديدة.
يولد المحرك الكهربائي بقوة 204 حصان في سيارة MINI Countryman E عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 8.6 ثانية. وتولد المحركات الكهربائية لسيارة MINI Countryman SE ALL4 ذات الدفع الرباعي بقوة 313 حصان، عزم دوران إجمالي يبلغ 494 نيوتن متر وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية. وتتوفر سيارة MINI Countryman الجديدة أيضاً بمحركات بنزين مبتكرة عالية الكفاءة، وهي MINI Countryman C المجهّزة بنظام الدفع بالعجلات الأمامية، وMINI Countryman S ALL4 رباعية الدفع، وMINI Countryman JCW ALL4 التي تولّد قوّة أعلى بنظام الدفع الكلي.
سيارة MINI الكهربائية بالكامل: نسخة مبتكرة من السيارة الأصلية
في إصدارها الخامس، تسلّط MINI Cooper بثلاثة أبواب الضوء على تقاليد العلامة التجارية من خلال تصميمها المميز وتمثل متعة القيادة في المدينة. وباعتبارها سيارة كهربائية بالكامل، تتوفر سيارة MINI الجديدة بطراز Cooper E وطراز Cooper SE، مع مزيد من القوّة والمدى المعزّز.
يولّد المحرك الكهربائي بقوة 184 حصاناً في سيارة MINI Cooper E عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية. ويولّد المحرك الكهربائي بقوة بقوة 218 حصاناً، في سيارة MINI Cooper SE التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.7 ثانية عزم دوران أقصى يبلغ 330 نيوتن متر. *
وتضفي خيارات التخصيص الجديدة المتاحة لمقصورة MINI COOPER شعوراً جميلاً بالسعادة. كما وتسود في المقصورة الأسطح النسيجية. ويتمّ استخدام عملية حياكة مطورة خصيصاً لإنشاء تركيبة متعددة الاستخدامات يسهل الاعتناء بها ومكوّنة من لونين. تتميز جميع طرازات سيارة MINI Cooper الكهربائية بالكامل بمقاعد مصنوعة من جلد Vescin الاصطناعي عالي الجودة، في حين أن جميع الأنسجة والخيوط الخاصة بأسطح المقاعد النسيجية وبطانة السيارة والأرضية مصنوعة من مواد معاد تدويرها. وتضع وحدة MINI التفاعلية التي تتمثّل بشاشة OLED المركزية معياراً جديداً في الدقة العالية وتساهم في تعزيز حضور الأداة الدائرية. وبشكلٍ اختياري، يمكن الاستفادة من ما يصل إلى سبعة أوضاع مع MINI Experience Modes التي تجعل لوحة القيادة تنبض بالحياة. وتعمل إسقاطات الضوء الخاصة على توسيع إطار ألوان العدادات المستديرة لتمتدّ عبر لوحة القيادة، مما يعزّز تجربة واجهة المستخدم بشكل إجمالي في المقصورة.
*جميع البيانات الفنية المذكورة هي بيانات أولية. تصبح سيارات MINI الجديدة الكهربائية بالكامل مُتاحة في منطقة الشرق الأوسط من عام 2024.
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