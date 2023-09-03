Monday, 04 September 2023 10:14 GMT

المنطقة الحرة بأسوان الجديدة تستهدف إضافة 1.1 مليار دولار للناتج المحلى

9/3/2023 8:18:22 AM
(MENAFN- Youm7) يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة أسوان الجديدة، بعد قرار تشكيل مجلس إدارة للمنطقة برئاسة محافظ أسوان ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى:

· المنطقة الحرة العامة الاستثمارية تقع بمدينة أسوان الجديدة.

· وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال عام 2019.

· تعد ضمن خطة الدولة للاهتمام بالصعيد.

· وتقع جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة.

· مساحتها تضم 187 فدانًا.

· تتضمن 160 مشروعًا.

· تصل استثماراتها إلى 2.3 مليار دولار.

· توفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

· من المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى.

· تساهم المنطقة الحرة العامة الجديدة، فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا.

· تستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها.

· تستهدف تصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.

· تستهدف تصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها.

· تستهدف تصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها.

· تستهدف تصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة.

· تستهدف تصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد.

· تستهدف تصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة.

· تستهدف خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.


MENAFN03092023000132011024ID1107000173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث