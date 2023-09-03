وزارة الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.. إنفوجراف
التاريخ
9/3/2023 8:18:22 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر تسوس الأسنان والأمراض الأخرى التى تصيب دواعم الأسنان (اللثة) هى أكثر أمراض الفم شيوعًا، فصحة الفم والأسنان تعنى السلامة من الآلام التي تصيب الفم والوجه، ومن الأمراض التي تصيب دواعم الأسنان (اللثة)، من تسوس الأسنان وفقدانها، وغير ذلك من الأمراض والاضطرابات التي تصيب الفم واللثة، ومنها -أيضًا- السرطان الذي يصيب الفم والحلق، وتقرحات الفم والعيوب الخلقية.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى إنفوجراف عن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان وهى كالآتى:
- مرضى تلف صمامات القلب.
- أمراض القلب الوعائية.
- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.
- مرضى السكر.
وأوصت وزارة الصحة المواطنين بالاهتمام بصحة الفم والأسنان وزيارة الطبيب بانتظام.
الفئات الأكثر عرضه لمشاكل الفم والأسنان
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