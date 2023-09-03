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وزارة الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.. إنفوجراف

9/3/2023 8:18:22 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر تسوس الأسنان والأمراض الأخرى التى تصيب دواعم الأسنان (اللثة) هى أكثر أمراض الفم شيوعًا، فصحة الفم والأسنان تعنى السلامة من الآلام التي تصيب الفم والوجه، ومن الأمراض التي تصيب دواعم الأسنان (اللثة)، من تسوس الأسنان وفقدانها، وغير ذلك من الأمراض والاضطرابات التي تصيب الفم واللثة، ومنها -أيضًا- السرطان الذي يصيب الفم والحلق، وتقرحات الفم والعيوب الخلقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى إنفوجراف عن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان وهى كالآتى:

- مرضى تلف صمامات القلب.

- أمراض القلب الوعائية.

- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.

- مرضى السكر.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بالاهتمام بصحة الفم والأسنان وزيارة الطبيب بانتظام.


الفئات الأكثر عرضه لمشاكل الفم والأسنان



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